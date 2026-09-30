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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất ngày 30/9

Đoàn Việt Nam có tấm huy chương Vàng thứ 2 tại ASIAD 2026 trong ngày 29/9, qua đó trở lại top 20 toàn đoàn, với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng.

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Ngày thi đấu 29/9, đoàn Việt Nam có tấm huy chương Vàng thứ 2 tại ASIAD 2026 ở nội dung cầu mây đôi nữ.

Thành tích này giúp đoàn Việt Nam trở lại top 20 toàn đoàn, với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương, với 143 huy chương Vàng, 62 huy chương Bạc và 49 huy chương Đồng.

Đứng thứ hai là đoàn chủ nhà Nhật Bản với 45 huy chương Vàng, 71 huy chương Bạc và 67 huy chương Đồng.

Trong khi đó, vị trí thứ ba thuộc về Hàn Quốc với 24 huy chương Vàng, 27 huy chương Bạc và 44 huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#ASIAD 2026 #Đoàn thể thao Việt Nam #Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026
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