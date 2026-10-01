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Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 2026

Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, có chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội.”

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Ngày 1/10 hằng năm được chọn là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia (INNOVATION DAY) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 có chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội.”

Theo kế hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức các hoạt động trọng tâm tại Hà Nội trong tuần cao điểm từ cuối tháng Chín đến đầu tháng 10/2026 gồm: Diễn đàn về tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mekong; Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026), các hoạt động kết nối, xúc tiến ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 chính thức diễn ra vào ngày 4/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Trong khuôn khổ buổi lễ sẽ công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 và trao giải cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia #Bộ Khoa học và Công nghệ
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