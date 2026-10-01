Một số kết quả đạt được trong công tác chăm sóc người cao tuổi

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang già hóa dân số với tốc độ nhanh, năm 2026 có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số và dự báo đến năm 2036 sẽ bước vào giai đoạn dân số già.

Tốc độ già hóa dân số ở nước ta ngày càng nhanh, việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đang đòi hỏi những thay đổi sâu sắc.

Đã đến lúc chúng ta cần chủ động chuyển đổi, thích ứng; thay vì “đợi có bệnh mới chữa” sang “chăm sóc và phòng ngừa” để người cao tuổi thực sự sống vui, sống khỏe, sống an toàn, sống có ích.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang già hóa dân số với tốc độ nhanh, năm 2026 có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 16% dân số và dự báo đến năm 2036 sẽ bước vào giai đoạn dân số già.

Tuổi thọ trung bình của người Việt khoảng 74,7 năm nhưng số năm sống khỏe chỉ khoảng 65,4 năm.

Khoảng 60,9% người cao tuổi mắc từ 3 bệnh trở lên, bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 95% gánh nặng bệnh tật; khoảng 55% người cao tuổi gặp khó khăn khi đi lại và khoảng 45% gặp ít nhất một khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày./.