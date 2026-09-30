Việt Nam chủ trì tọa đàm về thúc đẩy quyền được chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ngày 29/9, trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ, đã chủ trì tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi: hướng tới một khuôn khổ toàn diện nhằm bảo đảm quyền con người của người cao tuổi."

Sự kiện diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, với sự tham dự trực tiếp của gần 100 đại biểu.

Sự kiện được Phái đoàn thường trực Philippines và Phái đoàn thường trực Slovenia tại Geneva đồng bảo trợ. Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, điều hành tọa đàm.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tham gia thảo luận tại tọa đàm gồm các diễn giả: Giáo sư, Tiến sỹ Zvezdan Pirtošek, chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc về việc hưởng thụ tất cả các quyền con người của người cao tuổi; Tiến sỹ Ritu Sadana, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đầu mối của WHO về Thập kỷ Liên hợp quốc về Già hóa Khỏe mạnh; ông Björn Gillsater, Giám đốc quản lý các hoạt động quan hệ với các nhà tài trợ, vận động và huy động nguồn lực của Liên minh Vaccine GAVI; bà Dorothea Schmidt-Klau, Giám đốc phụ trách lao động, việc làm của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO); Đại sứ Carlos D. Sorreta, Trưởng Phái đoàn Philippines tại Geneva; và bà Nguyễn Thị Yến, Trưởng phòng, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh già hóa dân số đang trở thành một trong những vấn đề toàn cầu nổi bật.

Theo Liên hợp quốc, dân số thế giới từ 60 tuổi trở lên được dự báo sẽ vượt 2 tỷ người vào năm 2050.

Người cao tuổi ngày càng phải đối mặt với nhiều rào cản trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, như bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế, tiêm chủng, chăm sóc dài hạn, cũng như các hỗ trợ cần thiết nhằm duy trì khả năng hoạt động, sức khỏe và phẩm giá.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Nhân quyền, thông qua Nghị quyết 58/13 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đã thành lập Nhóm công tác liên chính phủ mở để xây dựng một văn kiện có tính ràng buộc pháp lý mới về quyền của người cao tuổi, nhất là khi ngày càng có nhận thức về những khoảng trống trong khuôn khổ quốc tế hiện hành, trong đó có vấn đề tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại sự kiện, các đại biểu tập trung trao đổi về cách thức tăng cường bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi thông qua các chính sách và hành động cụ thể ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Nội dung thảo luận bao gồm việc đáp ứng những nhu cầu và tình trạng dễ bị tổn thương đặc thù của người cao tuổi trong khuôn khổ quyền được chăm sóc sức khỏe, trong đó có khả năng tiếp cận dịch vụ y tế thông qua không gian số; vai trò của bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng ngừa và tiêm chủng, cũng như chăm sóc dài hạn trong thúc đẩy già hóa khỏe mạnh.

Các đại biểu tham dự cuộc tọa đàm tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Các đại biểu đồng thời trao đổi về những biện pháp chính sách và thể chế nhằm giảm bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế và chia sẻ kinh nghiệm quốc gia trong ứng phó với quá trình già hóa dân số nhanh.

Thông qua sự kiện, Việt Nam tiếp tục thể hiện sự tham gia chủ động, có trách nhiệm trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, đóng góp vào định hình các khuôn khổ mới, đồng thời góp phần tạo thêm diễn đàn để các quốc gia, tổ chức quốc tế, chuyên gia và các bên liên quan trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phối hợp giữa cách tiếp cận về quyền con người và y tế công cộng, qua đó thúc đẩy việc thực hiện cụ thể quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi.

Kết quả thảo luận được kỳ vọng đóng góp cho các trao đổi tiếp theo trong quá trình xây dựng văn kiện quốc tế mới về việc hưởng thụ tất cả các quyền con người của người cao tuổi./.

Đề nghị UNFPA hỗ trợ đàm phán Công ước quốc tế về quyền của người cao tuổi Việt Nam coi Công ước quốc tế về quyền của người cao tuổi là vấn đề có ý nghĩa dài hạn, sẵn sàng thể hiện vai trò chủ động, xây dựng và có trách nhiệm trong các tiến trình đa phương liên quan.