Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Ngày 30/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 223 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3).

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát đã thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh. Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc, kịp thời và chủ động cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ theo thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông, phù hợp thực tiễn của Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, trong bối cảnh hợp nhất hai tỉnh, kết thúc hoạt động cấp huyện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp diễn ra đồng thời, Bắc Ninh đã sắp xếp, kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ thận trọng, bài bản, có tính kế thừa, bảo đảm các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp hoạt động ổn định, thông suốt, không gián đoạn công việc...

Đoàn Giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc phổ biến, quán triệt ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hình thức, chưa trọng tâm; việc thể chế hóa quy định về phân cấp quản lý cán bộ và tiêu chuẩn chức danh có lúc còn chậm; chất lượng đánh giá, xếp loại cán bộ có thời điểm chưa phản ánh đúng thực chất. Ngoài ra, công tác rà soát, bổ sung quy hoạch ở một số nơi chưa kỹ; chỉnh lý, số hóa hồ sơ cán bộ chưa bảo đảm tiến độ yêu cầu; việc kết nối, liên thông giữa cơ sở dữ liệu cán bộ với cơ sở dữ liệu đảng viên vẫn là điểm nghẽn chưa được tháo gỡ.

Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng, tính thực chất của công tác đánh giá cán bộ, thực hiện nghiêm việc gợi ý kiểm điểm, gắn kết quả đánh giá với bố trí, sử dụng, sàng lọc, thay thế cán bộ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; quan tâm rà soát, đánh giá, điều chỉnh việc bố trí đội ngũ cán bộ cấp thành phố, cấp xã sau hợp nhất, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tập trung tạo nguồn và phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ lên cấp thành phố, bảo đảm cơ cấu ba độ tuổi; đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ cấp xã trong quy hoạch; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu của mô hình thành phố trực thuộc Trung ương...

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh. Nội dung báo cáo thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị nghiêm túc tự soi, tự sửa theo đúng yêu cầu. Đặc biệt, báo cáo tiếp thu đầy đủ, khắc phục những tồn tại, hạn chế kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026. Thành phố đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị. Chế độ, chính sách đối với cán bộ trong sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đầy đủ, kịp thời; góp phần ổn định tư tưởng và tổ chức...

Bắc Ninh là điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội của cả nước với quy mô kinh tế đứng thứ 5, tốc độ tăng trưởng đứng thứ 3 toàn quốc. Thời gian tới, Bắc Ninh cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Bắc Ninh tiếp tục duy trì việc đánh giá cán bộ thực chất; có kế hoạch điều động, luân chuyển bảo đảm đúng người, đúng việc, tránh tình trạng thừa thiếu cục bộ, chú trọng những vị trí đòi hỏi nghiệp vụ chuyên sâu. Ngoài ra, thành phố ưu tiên tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học công nghệ, hoàn thiện hạ tầng số và quản trị dữ liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn thiện các báo cáo trên tinh thần khách quan, toàn diện, thực chất về các nội dung kiểm tra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành. Đặc biệt, Bắc Ninh tập trung khắc phục các nội dung còn tồn tại được Đoàn kiểm tra, giám sát kiến nghị; qua đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới./.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh Cử tri xã Kép tin tưởng trước những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội; nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề thiết thực trong đời sống và hoạt động quản lý ở cơ sở.