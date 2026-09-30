Prensa Latina ra mắt ấn phẩm mới, kỳ vọng mở rộng hợp tác với TTXVN

Ngày 29/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Mỹ Latinh (FIT América Latina) đang diễn ra tại thủ đô Buenos Aires, Argentina, hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba đã chính thức ra mắt tạp chí PRISMA, một ấn phẩm chuyên về du lịch bền vững.

Sự kiện ra mắt không chỉ khẳng định vị thế của Prensa Latina mà còn mở ra cơ hội làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược về thông tin và báo chí giữa cơ quan này và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Trả lời phóng viên TTXVN tại Argentina về định hướng của ấn phẩm mới, nhà báo Cuba Martin Hacthoun, phóng viên thường trú kỳ cựu của hãng thông tấn Prensa Latina từng công tác tại Ấn Độ, Syria và Việt Nam, hiện là đại diện của Prensa Latina tại Argentina, nhấn mạnh: "Một phương tiện truyền thông, một ấn phẩm để truyền tải thông tin, dữ liệu, kiến thức; một ấn phẩm nghiêm túc và có trách nhiệm - đó chính xác là những gì Prensa Latina hướng tới với tạp chí Prisma."

Theo ông Hacthoun, mục đích cốt lõi của Prisma là phổ biến những thông tin chân thực về du lịch bền vững ở Mỹ Latinh, khu vực sở hữu một khối lượng di sản rất phong phú, nền văn hóa đa dạng và bức tranh địa lý với rất nhiều cảnh quan có thể phục vụ du lịch.

Ông khẳng định: "Trách nhiệm của tạp chí Prisma, xuất phát từ vị thế của một phương tiện truyền thông nghiêm túc và có trách nhiệm, là lan tỏa tất cả sự phong phú mà Mỹ Latinh đang sở hữu, đồng thời quảng bá mọi nỗ lực mà các cộng đồng và các quốc gia đang thực hiện vì sự phát triển của du lịch bền vững."

Đánh giá về triển vọng hợp tác song phương, nhà báo Martin Hacthoun khẳng định tạp chí Prisma được phát hành trở lại mang đến một công cụ truyền thông mới mà cả hai cơ quan thông tấn đều có thể sử dụng để "phát triển các luồng thông tin luôn gắn liền với sự thật." (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đánh giá về triển vọng hợp tác song phương, nhà báo Martin Hacthoun khẳng định Prensa Latina và TTXVN đang duy trì "mối quan hệ chiến lược về thông tin và báo chí", được củng cố bởi "mối quan hệ con người tuyệt vời giữa các đồng nghiệp và những người làm chuyên môn."

Việc tạp chí Prisma được phát hành trở lại mang đến một công cụ truyền thông mới mà cả hai cơ quan thông tấn đều có thể sử dụng để "phát triển các luồng thông tin luôn gắn liền với sự thật."

Nhấn mạnh về cơ hội hợp tác lan tỏa thông tin, đại diện Prensa Latina tại Argentina chia sẻ: "Thông qua các bài phóng sự được đăng trên tạp chí Prisma về sự phát triển của du lịch bền vững ở Mỹ Latinh, các bạn (TTXVN) có thể sử dụng những bài viết và phóng sự này để truyền tải đến công chúng Việt Nam."

Theo ông Hacthoun, quá trình lan tỏa thông tin này được kỳ vọng sẽ khơi dậy sự quan tâm của người dân Việt Nam, từ đó thúc đẩy họ thực hiện các chuyến du lịch đến những địa điểm hấp dẫn tại khu vực Mỹ Latinh.

Cùng chia sẻ tầm nhìn này, trong bài xã luận của số đầu tiên, Chủ tịch Prensa Latina Jorge Legañoa đánh giá du lịch bền vững không còn là một xu hướng mà đã trở thành một nhu cầu tất yếu, góp phần tạo việc làm, củng cố kinh tế địa phương và bảo vệ hệ sinh thái, trong đó các cộng đồng dân cư phải giữ vị trí trung tâm.

Ông José Antonio Aguilera, Tham tán Du lịch Cuba tại khu vực Nam Mỹ, cũng đánh giá việc PRISMA ra mắt vào thời điểm này là vô cùng thích hợp để phản ánh và quảng bá các nỗ lực sử dụng du lịch bền vững làm cơ chế phát triển.

Lễ ra mắt tạp chí PRISMA được tổ chức trang trọng tại gian hàng của Cuba trong khuôn khổ FIT América Latina, một trong năm hội chợ du lịch quan trọng nhất thế giới và đứng đầu khu vực Mỹ Latinh. Hội chợ năm nay quy tụ hơn 350 gian hàng của các nhà triển lãm đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhân dịp này, Cuba cũng đã vinh dự được Ban tổ chức trao tặng giải thưởng ghi nhận những đóng góp và sự hiện diện bền bỉ trong suốt 30 kỳ hội chợ thúc đẩy ngành công nghiệp không khói tại Argentina và khu vực./.

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