Eo biển Hormuz: Cảnh báo của Iran và bài toán an ninh khu vực

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng trong căng thẳng Trung Đông khi Iran cảnh báo các cơ sở hạ tầng trong khu vực khó được bảo đảm an toàn nếu an ninh của Tehran không được đáp ứng. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm khai thông tuyến hàng hải chiến lược này vẫn được duy trì thông qua trung gian Qatar. Tehran đang chờ phản hồi của Washington về các điều kiện liên quan đến lệnh ngừng bắn, phong tỏa cảng biển, trừng phạt dầu mỏ và tài sản ở nước ngoài. Hai bên hiện vẫn bất đồng về tình trạng hoạt động thực tế của eo biển Hormuz./.