Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai

Sáng 30/9, tại xã Mậu A, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu xã Mậu A nối trực tuyến đến 47 điểm cầu các xã, phường khu vực phía Nam của tỉnh Lào Cai với gần 4.280 đại biểu, cử tri tham dự.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ông Sùng A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Lào Cai thông tin với cử tri về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước 8 tháng năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh 9 tháng của năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 và dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri nêu ý kiến tập trung ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông kết nối ngang và các tuyến đường liên kết với hai trục giao thông đường cao tốc và đường sắt, nhằm tăng cường kết nối vùng; bảo đảm các công trình dân sinh, cống chui, đường gom dọc tuyến cao tốc; tháo gỡ khó khăn về thiếu nguồn cung vaccine IPV (phòng ngừa bệnh bại liệt) cho trẻ dưới 1 tuổi và nâng cao năng lực y tế cơ sở; sớm rà soát và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã; có cơ chế hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu quế chất lượng cao gắn với chế biến sâu.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cho biết, đối với các ý kiến cử tri theo thẩm quyền của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị quản lý tuyến kiểm tra thực địa, xác định cụ thể vị trí cần bổ sung để kiến nghị xử lý.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tiếp thu và làm rõ ý kiến cử tri. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Về phát triển cây quế, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn triển khai chính sách của Trung ương, tiếp tục rà soát tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc lồng ghép các chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, tiếp thu và giải đáp một số kiến nghị của cử tri theo các nhóm vấn đề theo thẩm quyền. Liên quan đến chế độ, phụ cấp của Chủ tịch hội người cao tuổi cấp xã, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ quyết định tăng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tức tăng thêm 30% từ ngày 1/7. Đây là phụ cấp ưu tiên cho cấp xã, nơi tuyến đầu trực tiếp phục vụ người dân.

Liên quan đến vấn đề thiếu nguồn vaccine IPV (phòng ngừa bệnh bại liệt), Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hướng dẫn các địa phương trong việc tiêm chủng và đảm bảo được nguồn vaccine. Về cơ sở vật chất y tế, Trung ương đang chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng đề án các trạm y tế cho vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trước mắt, các trạm y tế hiện có sẽ được sử dụng tối đa...

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Trước đó, sáng cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đã dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ.

Sau Lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Cam Đường và Nghĩa trang liệt sỹ xã Bảo Thắng./.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp xúc cử tri Tuyên Quang Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri; cho rằng đây là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, phản ánh những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.