Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW

Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương năm 2026 đã diễn ra chiều 30/9, tại Hà Nội.

Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong bối cảnh tổ chức lại đã làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm, sắp xếp tinh gọn bộ máy, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã chủ động ban hành kế hoạch rà soát, hoàn thành khối lượng công việc lớn về công tác cán bộ, bảo đảm không để gián đoạn hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt là tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội đoàn thể do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ các cấp thành công; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận lớn của xã hội đối với việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện tốt việc chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ trong sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu học tập quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, tổ chức 12 hội nghị triển khai học tập quán triệt, xác định đúng phương châm: chuyển từ học tập quán triệt sang cụ thể hóa thành chương trình hành động với 6 yêu cầu: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền,” 24/24 (đạt 100%) tổ chức đảng trực thuộc đã hoàn thành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, 100% đảng viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân; một số nghị quyết trọng yếu được cụ thể hóa kịp thời.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc chủ động ban hành các kế hoạch bám sát nội dung thông báo kết luận giám sát đợt 1,2; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể thực hiện, mốc thời gian hoàn thành…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị thời gian tới Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác cán bộ, cũng như số hóa hồ sơ để nâng cao hiệu quả quản lý. Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định, phân công phù hợp với Quy định mới ban hành của Bộ Chính trị và đặc thù Đảng bộ...

Đoàn Kiểm tra, giám sát cũng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nghiên cứu, tổng kết, sơ kết mô hình tổ chức của Đảng bộ sau khi tiếp nhận bộ phận tham mưu công tác dân vận để xây dựng quy chế, mô hình tổ chức phù hợp.../.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW công bố quyết định về công tác cán bộ Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục học tập, nghiên cứu, phát huy trí tuệ, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.