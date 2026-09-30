Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 9934/VPCP-PL ngày 29/9/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về tổ chức triển khai Chương trình lập pháp năm 2027.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 260/KL-UBTVQH16 ngày 24/9/2026 và các giải pháp tại Điều 2 Nghị quyết số 20/2026/UBTVQH16 ngày 21/9/2026.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW, Kết luận số 17-KL/TW, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2027, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; tiếp tục rà soát, nghiên cứu các Nghị quyết, văn kiện Đại hội XIV của Đảng, chủ trương, chính sách trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban chỉ đạo Trung ương, triển khai các nhiệm vụ lập pháp được xác định trong Định hướng lập pháp nhiệm kỳ khóa XVI để sớm đề xuất bổ sung các dự án cần thiết vào Chương trình lập pháp.

Hạn chế điều chỉnh các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được đưa vào Chương trình

Các đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết phải rõ vấn đề cần giải quyết, phạm vi điều chỉnh, các chính sách chủ yếu, nguồn lực và khả năng tổ chức thực hiện; các vấn đề chính trị, nhạy cảm, chưa có chủ trương cần báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi đề xuất bổ sung vào Chương trình; hạn chế việc điều chỉnh đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được đưa vào Chương trình.

Về 4 dự án Luật chưa được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2027 (Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Dự án Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Dự án Luật về Phát triển và quản lý thiết bị bay không người lái (UAV); Dự án Luật Quản lý, phát triển đô thị), Phó Thủ tướng giao các Bộ: Tài chính, Công an, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu kỹ ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về từng dự án Luật, đề xuất, kiến nghị phương án xử lý cụ thể, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2027; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/10/2026.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì rà soát kỹ thuật văn bản trước khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Bộ Tư pháp tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ (tại Văn bản số 9605/VPCP-PL ngày 21/9/2026 của Văn phòng Chính phủ) về việc rà soát, triển khai các nội dung theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 246/UBTVQH16-PLTP ngày 11/9/2026; kịp thời đề xuất bổ sung các nhiệm vụ lập pháp vào Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và đề xuất bổ sung các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết vào Chương trình lập pháp năm 2027 và các năm tiếp theo./.

Theo Nghị quyết số 20/2026/UBTVQH16 về Chương trình lập pháp năm 2027 được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI (tháng 5/2027) đối với 9 dự án luật, gồm: Luật Cấp, thoát nước; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi); Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi); Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2027) đối với 12 dự án luật, gồm: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đê điều (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (sửa đổi); Luật Hàm, cấp ngoại giao; Luật Hòa giải thương mại; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật Trồng trọt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2027 đối với 1 dự án pháp lệnh, 1 dự án nghị quyết, gồm: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028-2030.

Chương trình lập pháp 2027 cần chuẩn bị sớm, điều chỉnh ít và chất lượng cao hơn Theo Chủ tịch Quốc hội, khối lượng luật được ban hành thời gian qua rất lớn, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, nhưng vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện, đưa pháp luật vào cuộc sống.