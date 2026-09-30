Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong lực lượng công an

Chiều 30/9, Công an thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm “Trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với triển khai thực hiện Đề án số 06/CP”.

Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình giao lưu thể thao, tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm của Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an năm 2026, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng cùng các đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả công tác Công an.

Đối với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, những đô thị lớn, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số càng đặt ra cấp thiết.

Tại Tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi theo hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng; chuyển đổi số toàn diện làm phương thức hành động; khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các tiện ích của Đề án 06 làm khâu đột phá. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân được xác định là yêu cầu xuyên suốt.

Chia sẻ kinh nghiệm tại Tọa đàm, Công an thành phố Hà Nội cho biết từ năm 2025 đến nay đã ban hành, triển khai và quán triệt 142 văn bản liên quan đến chuyển đổi số, duy trì phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.

Đến tháng 7/2026, gần 5.000 camera AI đã được đưa vào hoạt động tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm. Thành phố cũng đang triển khai dự án hơn 21.000 camera AI phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết các điểm nghẽn đô thị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Công an thành phố Hà Nội đồng thời thử nghiệm giải pháp công nghệ Hà Nội Smart Police từ ngày 2/9/2026, hướng tới cung cấp tiện ích cho người dân và hỗ trợ công tác chỉ huy, điều hành.

Việc kết hợp thiết bị bay không người lái (UAV), camera và AI trong giám sát giao thông, trật tự đô thị bước đầu ghi nhận kết quả, trực tiếp xử lý 131 vi phạm, chuyển 1.873 trường hợp để phân loại, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ xử lý; hỗ trợ xử lý 2 vụ tai nạn giao thông và 38 trường hợp thông báo, phối hợp giải quyết ùn tắc, sự cố.

Trong khi đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cách tiếp cận lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong chuyển đổi số. Thành phố đã làm sạch, làm giàu hơn 3,8 triệu hồ sơ đất đai, xác minh hơn 4,9 triệu hồ sơ dân cư; cấp hơn 7,17 triệu tài khoản định danh điện tử mức 2, trong đó hơn 6,84 triệu tài khoản đã được kích hoạt.

Mô hình “Trạm Công dân số” được Bộ Công an ghi nhận là sáng kiến trong cải cách hành chính, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Với Hải Phòng, Công an thành phố tập trung phát huy giá trị dữ liệu dân cư, định danh điện tử để hình thành các sản phẩm số phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác nghiệp vụ. Thành phố đã chuẩn hóa hơn 1,38 triệu thửa đất, tích hợp nhiều nguồn dữ liệu chuyên ngành, xây dựng 54 nguồn dữ liệu chiến lược và triển khai các mô hình ứng dụng dữ liệu, AI trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm trên không gian mạng.

Đáng chú ý, giải pháp “Lắng nghe mạng xã hội” bước đầu hỗ trợ tự động quét, phân tích, phát hiện dấu hiệu vi phạm, qua đó giúp cán bộ tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại Tọa đàm, các chuyên gia của ba thành phố cũng trao đổi trực tiếp về những vấn đề đặt ra từ thực tiễn như kết nối, chia sẻ dữ liệu; hạ tầng công nghệ; nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu; tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và điều kiện để nhân rộng các mô hình.

Kết luận Tọa đàm, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội khẳng định giá trị của chuyển đổi số không chỉ nằm ở số lượng hệ thống hay công nghệ được đưa vào sử dụng mà phải được đo bằng hiệu quả công tác Công an và sự thuận tiện, hài lòng của người dân.

Kinh nghiệm được Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng trao đổi tại Tọa đàm sẽ tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng phù hợp, góp phần hình thành những mô hình có khả năng lan tỏa trong lực lượng Công an nhân dân./.

Từ dữ liệu đến trải nghiệm: Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch dựa trên dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao chất lượng trải nghiệm và năng lực cạnh tranh của điểm đến.