Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm đái tháo đường thai kỳ

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026, được ngành y tế triển khai hằng năm từ ngày 1-7/10, có chủ đề “Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh.”

Tuần lễ Làm mẹ an toàn được ngành y tế triển khai hằng năm từ ngày 1-7/10 trên phạm vi cả nước, nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động thiết thực trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026 có chủ đề “Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh.”

Chủ đề này mang một thông điệp rất thiết thực: Kiểm soát đường huyết trong thai kỳ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người mẹ trong thời gian mang thai, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ ngay từ khi còn trong bụng mẹ và về lâu dài./.