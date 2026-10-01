Multimedia

Infographics

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm đái tháo đường thai kỳ

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026, được ngành y tế triển khai hằng năm từ ngày 1-7/10, có chủ đề “Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh.”

info-tuan-le-lam-me-an-toan-2026-nang-cao-nhan-thuc-chu-dong-phong-ngua-phat-hien-som-dai-thao-duong-thai-ky-9059108.jpg

Tuần lễ Làm mẹ an toàn được ngành y tế triển khai hằng năm từ ngày 1-7/10 trên phạm vi cả nước, nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hành động thiết thực trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026 có chủ đề “Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh.”

Chủ đề này mang một thông điệp rất thiết thực: Kiểm soát đường huyết trong thai kỳ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người mẹ trong thời gian mang thai, mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ ngay từ khi còn trong bụng mẹ và về lâu dài./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đái tháo đường thai kỳ #Tuần lễ Làm mẹ an toàn
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam lên hạng 43 về đổi mới sáng tạo toàn cầu

Việt Nam lên hạng 43 về đổi mới sáng tạo toàn cầu

Theo Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026 của WIPO, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025; đầu ra tăng 2 bậc và có 2 chỉ số xuất khẩu đứng đầu thế giới.

Những thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9/2026

Những thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9/2026

Từ ngày 28/9/2026, quy định mới về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực; tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ và giấy tờ tích hợp có giá trị như giấy tờ trực tiếp.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 26/9

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 26/9

Ngày 26/9/2026 - ngày thi đấu chính thức thứ 7 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc duy trì vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương, tiếp theo là đoàn chủ nhà Nhật Bản và đoàn Hàn Quốc.