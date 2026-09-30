Yamal rực sáng trước Croatia, khiêm tốn về cơ hội giành Quả Bóng Vàng 2026

Dù thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha tỏ ra khiêm tốn trước cơ hội giành Quả Bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp, nhiều chuyên gia nhận định Yamal đang là ứng cử viên số một cho giải thưởng cá nhân này.

Ngôi sao của đội tuyển Tây Ban Nha, tiền đạo Lamine Yamal, tiếp tục mang đến một màn trình diễn rực sáng trong màu áo của nhà đương kim vô địch thế giới, khi đóng góp hai pha lập công cùng một đường kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của "Bò tót" trước đối thủ Croatia.

Ngôi sao tuổi teen của Câu lạc bộ Barcelona mở tỷ số trận đấu với một cú cứa lòng sở trường, khi đồng hồ mới trôi qua được 70 giây. Đến phút thứ 30, Yamal tung ra đường tạt bóng bằng chân không thuận, đặt Marc Pubill vào tư thế thuận lợi để đánh đầu ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Ngày thi đấu hoàn hảo của thần đồng 19 tuổi khép lại với pha dứt điểm quyết đoán vào góc gần, bóng chạm mép trong cột dọc làm bó tay thủ thành Livakovic bên phía Croatia.

Những màn trình diễn ấn tượng liên tiếp của Yamal trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha càng khiến những cổ động viên tin tưởng rằng, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona đang tiến gần hơn đến danh hiệu Quả Bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp non trẻ của mình.

Tuy nhiên đối với cá nhân Yamal, tiền đạo 19 tuổi khẳng định anh không đặt tâm trí của mình vào giải thưởng này, mà chỉ tập trung cống hiến những gì tốt nhất cho màu áo của đội tuyển Quốc gia.

"Tôi không thi đấu để ghi điểm cho danh hiệu Quả Bóng Vàng. Tôi thi đấu vì bản thân mình, vì những người hâm mộ, vì câu lạc bộ, vì đội tuyển quốc gia, với mục tiêu giành được thật nhiều chiến thắng. Tôi không ra sân vì những danh hiệu cá nhân. Tôi rất vui vì đã đóng góp vào chiến thắng ngày hôm nay, và giờ toàn đội sẽ tập trung cho trận đấu tiếp theo."

Dù thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha tỏ ra khiêm tốn trước cơ hội giành Quả Bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp, nhiều chuyên gia nhận định Yamal đang là ứng cử viên số một cho danh hiệu cá nhân danh giá này.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, ông Luis de la Fuente, cũng dành lời khen ngợi cho Yamal sau trận đấu, khẳng định Yamal luôn biết cách dung hòa tài năng cá nhân để phục vụ cho kết quả chung của toàn đội.

Ở lượt trận tiếp theo, Tây Ban Nha tiếp đón đối thủ Cộng hòa Séc trên sân nhà ở Oviedo. Nhà đương kim vô địch thế giới đang dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối, với chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Anh ngay trên sân Wembley và trận thắng tưng bừng 4-1 trước đối thủ Croatia./.

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