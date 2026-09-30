HLV Kim Sang-sik tiếc nuối khi để thua Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu họp báo sau trận đội tuyển Việt Nam để thua 0-2 trước Thái Lan tối 29/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Tây Java), huấn luyện viên Kim Sang-sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về thất bại. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng, song những phương án chiến thuật chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.

Theo ông Kim Sang Sik, ban huấn luyện đã xây dựng những phương án khác nhau cho từng hiệp đấu. Tuy nhiên, bàn thua sớm khiến kế hoạch của đội bị xáo trộn.

Ở hiệp 2, ban huấn luyện nhận định thể lực của Thái Lan sẽ suy giảm nên tăng cường các cầu thủ tấn công. Những điều chỉnh này giúp Việt Nam tạo ra thế trận tốt hơn, nhưng lại không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn. Huấn luyện viên Kim Sang Sik thừa nhận đây là điều rất đáng tiếc.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết tuyển Việt Nam đã có những thử nghiệm và thay đổi về đội hình, trong khi sự chuẩn bị chiến thuật vẫn còn những thiếu sót. Ban huấn luyện sẽ phân tích băng hình, điều chỉnh các chi tiết và khắc phục những hạn chế trước trận đấu tiếp theo.

Đề cập đến chấn thương của Xuân Son, ông Kim Sang Sik đánh giá đây là tổn thất lớn. Ông cho rằng nếu Xuân Son có mặt, khả năng đội tuyển Việt Nam ghi bàn có thể cao hơn.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh giải đấu chưa kết thúc. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực, chuẩn bị tốt nhất và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ở lượt trận cuối.

Trong khi đó, huấn luyện viên tuyển Thái Lan Anthony Hudson đánh giá các học trò của ông đã thể hiện bản lĩnh, cá tính và sự kiên cường để có chiến thắng 2-0. Ông bày tỏ sự tự hào về các cầu thủ, đồng thời cho rằng việc giành quyền vào chung kết khi vẫn còn một trận đấu chưa diễn ra cho thấy Thái Lan đã hoàn thành mục tiêu đề ra./.

Đội hình ra sân trận Việt Nam-Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 So với trận gặp Philippines, đội tuyển Việt Nam đã có đến 4 sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi đối đầu Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.