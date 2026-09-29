Xem trực tiếp trận Việt Nam-Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng trận "đại chiến" với đội tuyển Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B.

Trận đấu Việt Nam-Thái Lan sẽ diễn ra trên sân vận động Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia) vào lúc 19g30 hôm nay (29/9).

Trước trận đấu này, Việt Nam và Thái Lan đang cùng có trong tay 3 điểm, nhưng đội bóng xứ chùa Vàng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Ở lượt ra quân, Việt Nam thắng Philippines 1-0 trong khi Thái Lan dễ dàng vượt qua Pakistan 4-0.

Vì thế, màn đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ mang tính chất quyết định đội đứng đầu bảng B, đồng thời sáng cửa giành vé vào chung kết.

Đây là lần thứ hai trong hơn một tháng hai đội gặp nhau, sau hai lượt trận chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026 vừa diễn ra hồi tháng 8.

Tuy nhiên, so với lần gặp nhau gần đây ở chung kết ASEAN Cup, đội tuyển Thái Lan hiện đang có trong đội hình nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn.

Đây rõ ràng là thách thức không nhỏ với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tuy nhiên, nếu muốn vào chung kết, đội tuyển Việt Nam cần phải thắng để hoàn thành mục tiêu.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, TV360 và MyTV./.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup ngày 29/9: Việt Nam đối đầu Thái Lan Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19g30 trên sân Si Jalak Harupat (Indonesia), có tính quyết định đến ngôi đầu bảng.