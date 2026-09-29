Đội hình ra sân trận Việt Nam-Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. (Nguồn: VFF)

So với trận ra quân gặp Philippines, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có nhiều điều chỉnh ở đội hình ra sân của Việt Nam khi đối đầu Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Ông thầy người Hàn Quốc chỉ giữ lại 7 cầu thủ trong đội hình xuất phát ở trận đấu trước đó, gồm thủ môn Lê Giang Patrik, Việt Anh, Adou Minh, Tiến Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long và Đình Bắc.

4 cầu thủ gồm Tài Lộc, Tuấn Tài, Ngọc Bảo, Minh Khoa sẽ được sử dụng ở đội hình chính thức ở trận gặp Thái Lan.

Với sự điều chỉnh này, đội tuyển Việt Nam nhiều cũng sẽ điều chỉnh sơ đồ, từ sơ đồ quen thuộc 3-4-3 mà chuyển sang 5-3-2.

Bộ ba trung vệ gồm Lê Ngọc Bảo, Bùi Hoàng Việt Anh và Adou Minh; trong khi hai cánh là Phan Tuấn Tài (trái) và Trương Tiến Anh (phải).

Bộ ba tiền vệ trung tâm là Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long và Võ Hoàng Minh Khoa.

Đá cao nhất trên hàng công là bộ đôi Nguyễn Đình Bắc và Tài Lộc. Vị trí thủ môn vẫn là cái tên quen thuộc - Lê Giang Patrik.

Xem trực tiếp trận Việt Nam-Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 trên kênh nào? Trận đấu quyết định ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam-Thái Lan sẽ diễn ra trên sân vận động Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia) vào lúc 19g30 hôm nay (29/9).

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Thái Lan tung ra đội hình mạnh nhất, gồm thủ môn Saranon Anuin, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Nicholas Mickelson, Kritsada Kaman, Suphanan Bureerat, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee, Chanathip Songkrasin và Supachai Jaided.

Đội hình ra sân Việt Nam: Lê Giang Patrik - Phan Tuấn Tài, Lê Ngọc Bảo, Bùi Hoàng Việt Anh, Adou Minh, Trương Tiến Anh - Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Võ Hoàng Minh Khoa - Đình Bắc, Tài Lộc Thái Lan: Saranon Anuin - Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Nicholas Mickelson, Kritsada Kaman, Suphanan Bureerat - Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee, Chanathip Songkrasin - Supachai Jaided.