Cổ động viên Việt Nam hội tụ truyền cảm hứng trước trận gặp Thái Lan

Những chiếc áo đỏ, lá cờ Việt Nam và tiếng hò reo của các nhóm cổ động viên đã xuất hiện từ chiều quanh sân Si Jalak Harupat, Bandung, trước cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 tối 29/9.

Từ Jakarta, Tangerang, Depok và nhiều địa phương khác của Indonesia, các nhóm người hâm mộ Việt Nam đã vượt hàng trăm km để có mặt tại Bandung. Một số cổ động viên từ Việt Nam cũng đáp các chuyến bay tới sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở tỉnh Banten rồi di chuyển ngay về Bandung để kịp trận đấu.

Chỉ trong vòng vài ngày, sắc đỏ của người hâm mộ Việt Nam đã lần thứ hai xuất hiện rực rỡ ở khu vực sân vận động Si Jalak Harupat. Trước đó, trong trận Việt Nam gặp Philippines ngày 26/9, nhiều nhóm cổ động viên đã từ Jakarta và các địa phương lân cận tới sân, mang theo cờ, băng rôn, trống và tổ chức cổ vũ cho đội tuyển.

Trước trận gặp Thái Lan, các nhóm cổ động viên đã đến sớm tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, giao lưu và chuẩn bị cờ, băng rôn trước khi vào sân. CĐV Vũ Nhật Khiêm, từ Việt Nam sang chia sẻ:” Đoàn của tôi có 100 khách hàng của Saint-Gobain Việt Nam và đến từ mọi miền tổ quốc, hôm nay cùng nhau bay sang đây để cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng đội Thái Lan trong một trận đấu cực kỳ khắc nghiệt, và hy vọng hôm nay sẽ là một trận chiến thắng.”

Cổ động viên Quang Huy đến từ Bekasi, Indonesia cho biết anh cùng nhóm bạn đã chuẩn bị lên kế hoạch trước khoảng 2 tuần, quyết tâm dù công việc bận đến mấy cũng sẽ đến cổ vũ và tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam. Anh tin tưởng Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trong trận này.

Không chỉ có người Việt Nam, những người từng có thời gian gắn bó với Việt Nam cũng tìm đến sân để cổ vũ đội tuyển.

Ông Michael Chang, 45 tuổi, cùng vợ sống ở Jakarta hơn 10 năm, đã vượt đường xa tới Bandung. Ông cho biết hai vợ chồng từng có thời gian dài làm việc tại Việt Nam và có tình cảm đặc biệt với đất nước này. Khi biết Việt Nam thi đấu với Thái Lan tại Bandung, họ quyết định tới sân.

Ông chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Indonesia: “Chúng tôi từng có thời gian dài làm việc tại Việt Nam. Khi biết đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Indonesia, chúng tôi muốn tới đây để cổ vũ. Chúng tôi tin Việt Nam sẽ thắng 2-1.” Ông Michael Chang và vợ cùng hô to bằng tiếng Việt: "Việt Nam cố lên!”

Trong dòng người hâm mộ đến sân còn có những gia đình đưa theo trẻ nhỏ. Các em bé mặc áo đỏ, tay cầm cờ Việt Nam, háo hức cùng cha mẹ hòa vào dòng cổ động viên chờ đợi đến giờ vào sân cổ vũ cho đội Việt Nam.

Với nhiều gia đình, chuyến đi tới sân Si Jalak Harupat vừa là chuyến dã ngoại vừa là dịp đặc biệt vì các em nhỏ lần đầu được trực tiếp cảm nhận không khí của một trận đấu quốc tế và chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân vận động.

Chị Nguyễn Minh Hòa một phụ huynh cùng 2 con nhỏ tới sân vận động với áo đỏ và cờ sao vàng cho biết, vợ chồng chị muốn các con có thêm trải nghiệm tại Indonesia, đặc biệt là về bóng đá và có cơ hội trực tiếp cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Chị chia sẻ: “Các con tôi rất háo hức vì đây là lần đầu tiên các con được đến sân vận động lớn và được xem trực tiếp các cầu thủ thi đấu trên sân, đó sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ với cả gia đình tôi khi sống xa quê hương.”

Những nhóm cổ động viên Việt Nam tiếp tục tạo nên một khu vực cổ vũ riêng với cờ đỏ sao vàng, băng rôn và tiếng hô “Việt Nam.”

Sự hiện diện của người hâm mộ Việt Nam tại Bandung đã tạo nên những hình ảnh và không khí sôi động cho giải bóng đá FIFA ASEAN Cup 2026 được Indonesia đăng cai tổ chức. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir trước đó kêu gọi người hâm mộ nước chủ nhà dành sự đón tiếp thân thiện đối với các cổ động viên nước ngoài, trong đó có người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan.

Hai đội bóng Việt Nam và Thái Lan đều bước vào trận đấu này với 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Việt Nam thắng Philippines 1-0, trong khi Thái Lan vượt qua Pakistan 4-0. FIFA đánh giá cuộc đối đầu tại Bandung là trận đấu đáng chú ý của lượt hai bảng B.

Sau trận đấu này, Việt Nam sẽ gặp Pakistan tại Jakarta ngày 2/10, trong khi Thái Lan đối đầu Philippines tại Bandung.

Với các cổ động viên Việt Nam, hành trình hàng trăm km từ Jakarta hay hàng ngàn km từ Việt Nam cuối cùng đều quy về một điểm đích là sân vận động Si Jalak Harupat và 90 phút tiếp lửa cho đội tuyển./.

Đội hình ra sân trận Việt Nam-Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 So với trận gặp Philippines, đội tuyển Việt Nam đã có đến 4 sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi đối đầu Thái Lan ở lượt trận thứ 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

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