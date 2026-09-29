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Campuchia và Thái Lan thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận biên giới

Hai bên tập trung thảo luận các biện pháp tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố chung của Cuộc họp Đặc biệt lần thứ ba của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan, ký ngày 27/12/2025.

Huy Bình
Hàng rào biên giới 2 nước. (Nguồn: nationthailand)
Hàng rào biên giới 2 nước. (Nguồn: nationthailand)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 29/9, Ban Thư ký Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Campuchia-Thái Lan đã tổ chức cuộc họp không chính thức tại Cửa khẩu Quốc tế Choam-Sa Ngam, thuộc huyện Anlong Veng, tỉnh Oddar Meanchey, nhằm trao đổi về việc thực hiện các thỏa thuận song phương hiện hành.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, tham dự cuộc họp có đoàn đại biểu Campuchia do Chuẩn tướng Nit Narong, Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Biên giới Khu vực Campuchia, dẫn đầu và đoàn đại biểu Thái Lan do Thiếu tướng Kamphanat Waphansu, Trưởng Ban Thư ký Ủy ban Biên giới Khu vực Thái Lan, dẫn đầu. Các Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) của hai bên cũng tham dự cuộc họp.

Hai bên tập trung thảo luận các biện pháp tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố chung của Cuộc họp Đặc biệt lần thứ ba của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan, ký ngày 27/12/2025.

Nội dung trao đổi cũng bao gồm việc phối hợp hoạt động và giải quyết các vấn đề liên quan, qua đó góp phần xây dựng lòng tin giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)
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