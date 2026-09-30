TP Hồ Chí Minh phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Lễ phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 năm 2026 (HIST 2026) đã được Sở Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 30/9/2026.

Với thông điệp “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch - Bứt phá bền vững,” HIST 2026 hướng đến tìm kiếm, tuyển chọn, phát triển và kết nối những giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng nâng cao trải nghiệm du khách, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

HIST 2026 ưu tiên ý tưởng, dự án thuộc 5 nhóm chủ đề: Du lịch và kinh tế đêm; Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong du lịch; Du lịch văn hóa và sáng tạo; Vận hành xanh và bền vững trong du lịch; Thương mại hóa kết quả nghiên cứu của viện, trường.

Ngay sau lễ phát động, từ ngày 30/9 thì Cổng đăng ký của HIST 2026 cũng chính thức mở để tiếp nhận các dự án đăng ký tham dự tại website hist.visithcmc.vn. Cuộc thi sẽ diễn ra với các vòng thi gồm vòng sơ tuyển, tranh đấu, chương trình đào tạo, huấn luyện, chung kết và hoạt động gọi vốn.

Các đội vượt qua vòng tranh đấu sẽ được tham gia vào chương trình đào tạo Expara Academy với quyền lợi trị giá lên đến hơn 156 triệu đồng (tương đương 6.000 USD). Đồng thời, các đội này sẽ được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, chiến lược thị trường, kế hoạch tài chính và phương án thuyết trình; kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia, đối tác và nhà đầu tư trong hệ sinh thái du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Một trong những điểm mới của HIST 2026 là được tổ chức với 2 bảng thi, phù hợp với từng nhóm đối tượng và mức độ phát triển của dự án. Bảng 1 - Aspiring Founders: Ý tưởng khởi nghiệp dành cho sinh viên và Bảng 2 - Early-Stage Startups: Dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp giai đoạn sớm với tổng giá trị giải thưởng có thể lên đến 18 tỷ đồng.

Các đội đạt giải còn có cơ hội tiếp cận các gói hỗ trợ công nghệ, công cụ quản trị và dịch vụ dành cho startup với tổng hạn mức công bố lên đến trên 14 tỷ đồng (tương đương 563.000 USD), tùy theo điều kiện và chính sách của từng nhà cung cấp.

Đặc biệt, các startup đáp ứng tiêu chí đầu tư có cơ hội nhận đầu tư từ Quỹ đầu tư mạo hiểm Expara SEA Ventures 6 với giá trị từ 2,6 tỷ đồng (tương đương 100.000 USD) trở lên.

Ngoài giải thưởng, các dự án tiềm năng cũng được tạo điều kiện tham gia chương trình ươm tạo hoặc tăng tốc, nhận cố vấn chuyên môn, tiếp cận đào tạo quốc tế, kết nối mạng lưới doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư, chuẩn bị cho quá trình thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm.

Trong 9 tháng năm 2026, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đóng góp tích cực vào khu vực dịch vụ và mục tiêu tăng trưởng GRDP của thành phố.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý là sự phục hồi và tăng trưởng mạnh của thị trường khách quốc tế. Riêng tháng 9/2026, Thành phố Hồ Chí Minh ước đón hơn 746.000 lượt khách quốc tế, tăng 3,48% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt hơn 8,5 triệu lượt, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 77,4% kế hoạch năm.

Tổng thu du lịch 9 tháng đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4% so với mức 197.186 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025 và đã hoàn thành 85,7% kế hoạch cả năm là 330.000 tỷ đồng./.

Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng dư địa, nâng năng lực cạnh tranh du lịch MICE Với hệ sinh thái kinh tế, dịch vụ và tài nguyên ngày càng đa dạng sau hợp nhất, TP Hồ Chí Minh có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch MICE theo hướng chuyên nghiệp và có sức cạnh tranh quốc tế.