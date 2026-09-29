Thị trường Nga và CIS: "Mỏ vàng" của du lịch nghỉ dưỡng dài ngày tại Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới. Hơn 400 nghìn lượt khách từ Nga và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS - các nước từng thuộc Liên Xô cũ) đã chọn thành phố làm điểm dừng chân trong 8 tháng đầu năm 2026. Con số này đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 94,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thị phần khách từ khu vực này hiện chiếm khoảng 5,8% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố biển miền Trung. Du khách Nga đạt gần 300 nghìn lượt và chính thức đưa quốc gia này vươn lên vị trí thứ 7/10 thị trường lớn nhất đến Đà Nẵng. Các quốc gia CIS khác cũng đóng góp hơn 112 nghìn lượt khách, tương đương mức tăng trưởng 20,8%.

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị "Đà Nẵng - Nga và CIS". (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, đánh giá: "Sự trở lại của thị trường Nga - CIS đang góp phần làm đa dạng hóa cơ cấu thị trường quốc tế, gia tăng thời gian lưu trú và giúp nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ quốc tế".

Giải bài toán thời gian lưu trú

Sự gia tăng mạnh mẽ của dòng khách Nga và CIS mang lại cơ hội lớn cho thị trường du lịch thành phố Đà Nẵng. Nguyên nhân là do lượng khách này đặc biệt yêu thích các sản phẩm nghỉ dưỡng biển dài ngày và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong đó, giữ chân du khách dài ngày luôn là hạn chế chung của các điểm đến du lịch tại Việt Nam.

Số liệu từ Công ty ANEX Việt Nam cho thấy, đặc thù nghỉ dưỡng dài ngày của khách Nga - CIS đã giúp lấp đầy trung bình 5.200 phòng mỗi ngày trên toàn quốc. Mạng lưới khai thác của riêng đơn vị này cũng đã trực tiếp đưa du khách từ 11 thành phố của Nga và CIS đến thẳng Đà Nẵng.

Bà Võ Thái Minh - Giám đốc Hợp đồng Công ty ANEX Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu phục vụ 98 nghìn lượt khách tại Đà Nẵng trong năm 2027 với nhu cầu 2.800 phòng mỗi ngày.

Bà Võ Thái Minh - Giám đốc Hợp đồng Công ty ANEX Việt Nam phát biểu tại hội nghị "Đà Nẵng - Nga và CIS". (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

"Việc phát triển đồng bộ khu vực ven biển Hội An sẽ góp phần mở rộng không gian lưu trú, giảm áp lực về quỹ phòng tại khu vực trung tâm biển Đà Nẵng." bà Minh nhấn mạnh.

Chất lượng hay số lượng

Thành phố Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều chiến dịch truyền thông nhằm tiếp cận trực tiếp thị trường tiềm năng này. Hoạt động quảng bá điểm đến trên hệ sinh thái Yandex (mạng quảng cáo lớn nhất tại Nga và CIS) là một minh chứng rõ nét cho chiến lược tiếp cận số hóa.

Theo Yandex, chiến dịch này đã tiếp cận thành công khoảng 17,2 triệu người dùng tại khu vực Nga và CIS. Nền tảng còn ghi nhận thông điệp truyền thông đã thu về khoảng 63,4 triệu lượt hiển thị cùng hơn 862 nghìn lượt nhấp chuột.

Lượng người dùng từ xứ sở bạch dương cũng nhanh chóng chiếm tới 60% tổng lưu lượng truy cập cổng thông tin Danang Fantasticity. Kết quả này khẳng định dư địa lớn trong việc chuyển đổi sự quan tâm trực tuyến thành lượng đặt phòng thực tế.

Bà Nguyễn Thị Diễm Thư - Giám đốc phát triển và đại diện Yandex tại Việt Nam. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sự hiện diện trực tiếp của Đà Nẵng quảng bá du lịch tại các sự kiện quốc tế cũng đã góp phần then chốt trong việc xây dựng thương hiệu điểm đến. Vừa qua, tại Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026, gian hàng của du lịch Đà Nẵng xuất sắc lọt vào nhóm ba gian hàng nổi bật nhất.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hoài An nhấn mạnh: "Thành phố sẽ cùng các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đối tác đẩy mạnh xây dựng những sản phẩm có chiều sâu, qua đó khuyến khích du khách ở lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và gia tăng mức chi tiêu tại điểm đến". Định hướng này đảm bảo sự tăng trưởng không chỉ nằm ở những con số, mà còn đóng góp thực chất vào giá trị và chất lượng của ngành du lịch.

Đồng hành cùng tầm nhìn đó, bà Võ Thái Minh khẳng định mục tiêu chiến lược cho năm 2027 là tập trung nâng cao chất lượng, hướng đến xúc tiến các phân khúc có khả năng chi tiêu cao hơn và thời gian lưu trú lâu hơn.

Du khách từ khối CIS đến thành phố Đà Nẵng du lịch. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tuy nhiên, để làm được điều đó, bà Võ Thái Minh nhấn mạnh: "Việc gia tăng nguồn khách cần được xây dựng trên nền tảng một hệ sinh thái du lịch đủ năng lực, ổn định và cạnh tranh, trong đó các bên cùng chia sẻ cơ hội và trách nhiệm".

Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đơn vị lữ hành đang tạo ra một hệ sinh thái du lịch đầy tiềm năng. Ngành công nghiệp không khói của Đà Nẵng hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một chu kỳ bứt phá mạnh mẽ đối với thị trường Nga và CIS tiềm năng trong tương lai.