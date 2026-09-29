Hải Phòng: Lễ cầu an và hội hoa đăng trên sông Lục Đầu

Tối 28/9/2026 (18/8 âm lịch), trong khuôn khổ nghi lễ tại Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026, trên đê sông Lục Đầu, đoạn trước cổng đền Kiếp Bạc thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) diễn ra Lễ cầu an và hội hoa đăng, với sự tham gia của đông đảo nhân dân địa phương và du khách.

Đây là một trong những nghi lễ đặc trưng trong Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc- mùa Thu hằng năm, được Ban tổ chức lễ hội tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì tổ quốc ở các thời đại. Đặc biệt cầu siêu cho vong hồn tướng sỹ nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông và vong hồn những người bại trận trên sông Lục Đầu.

Đồng thời, đây cũng là nghi lễ cầu các vị Phật, Thánh, Thần tiên phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, mùa màng tốt tươi, cá tôm đầy thuyền, đồng thời nhằm cầu siêu cho các vong hồn kẻ bại trận được siêu thoát... Do đó đây là một nghi lễ linh thiêng, mang ý nghĩa lịch sử văn hóa và nhân văn sâu sắc.

Như thường niên, nghi lễ được tổ chức trên đê sông Lục Đầu, bên bến Vạn Kiếp. Tại đây, đàn tháp được dựng 9 tầng, tượng trưng cho trục nối, giao thoa trời-đất, âm-dương; 9 tầng hoa văn cả Phật-Đạo-Nho đan xen tạo nên một bức tranh đa sắc màu lộng lẫy, biểu hiện của sự hòa hợp tam giáo.

Trên sườn đê, Ban tổ chức thắp 7.000 hoa đăng, ánh sáng với nhiều sắc màu lung linh cả góc trời Vạn Kiếp.

Tiếp đó, những bông hoa đăng được người dân, du khách truyền tay nhau thả xuôi theo dòng nước trên sông Lục Đầu, nhằm gửi gắm những ước nguyện đến thế giới linh thiêng, cầu mong một cuộc sống luôn no ấm, hạnh phúc và yên bình.

Trên đê, dàn pháo bông vụt sáng, rực rỡ cả không gian... Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tới dự và thưởng thức.

Theo Ban quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, từ năm 2007 đến nay, Hội hoa đăng được phục dựng với quy mô lớn. Địa điểm được chọn tổ chức hoạt động này bên sông Lục Đầu. Việc dựng đàn tháp cầu an trên đê sông Lục Đầu cũng nhằm tiếp nối các truyền thống cổ xưa.

Tương truyền, tại khúc sông Lục Đầu, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn thả kiếm, sau này đã hình thành một bãi bồi chạy dài rất giống hình thanh kiếm, dân gian gọi đó là Cồn Kiếm. Bãi bồi ngày nay vẫn còn trên dòng sông Lục Đầu trước cửa đền Kiếp Bạc.

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 4/10/2026 với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp giữa nghi lễ truyền thống, tưởng niệm các bậc tiền nhân, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trải nghiệm di sản, quảng bá du lịch, làng nghề, sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng và xúc tiến thương mại. Các hoạt động được tổ chức trong không gian Côn Sơn-Kiếp Bạc, đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng và các điểm đến trên địa bàn thành phố./.