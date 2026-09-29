Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng dư địa, nâng năng lực cạnh tranh du lịch MICE

Ngày 29/9, tại Hội nghị tổng kết kế hoạch liên tịch chương trình du lịch MICE Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025, do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, cơ chế phối hợp chính là một trong những nền tảng quan trọng để Thành phố tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh MICE trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, trong bối cảnh những điều kiện và dư địa dành cho du lịch MICE Thành phố cũng đã có sự thay đổi căn bản sau hợp nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ một hệ thống tài nguyên, hạ tầng và dịch vụ có tính đa dạng và bổ trợ cao gồm khu vực trung tâm với thế mạnh về hội nghị, thương mại, tài chính và dịch vụ; khu vực Bình Dương với nền tảng công nghiệp, triển lãm chuyên ngành, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư; khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu và Côn Đảo có lợi thế về kinh tế biển, nghỉ dưỡng, sinh thái và các sản phẩm trải nghiệm đặc thù.

Do đó, không khai thác hiệu quả từng sản phẩm, từng địa bàn hay từng phân khúc dịch vụ riêng lẻ mà phải hướng đến khả năng tổ chức, kết nối và cấu trúc các nguồn lực đó thành những chuỗi sản phẩm MICE hoàn chỉnh, có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và mở rộng giá trị mà mỗi đoàn khách mang lại.

Doanh nghiệp du lịch-lữ hành kết nối giao thương tại sự kiện. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

MICE không chỉ tạo ra giá trị cho ngành du lịch mà còn có khả năng tạo ra những tác động lan tỏa đối với thương mại, đầu tư, dịch vụ và năng lực hội nhập của Thành phố.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, việc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 62/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch MICE đã tạo thêm cơ sở chính sách quan trọng cho công tác thu hút và phục vụ khách MICE trong giai đoạn đến năm 2030.

Trên nền tảng chính sách đã được hình thành, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo là tiếp tục hoàn thiện các điều kiện phát triển theo hướng đồng bộ hơn, từng bước chuyển trọng tâm từ hỗ trợ thu hút khách sang kiến tạo thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của điểm đến MICE Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây cũng là định hướng quan trọng trong quá trình xây dựng Đề án phát triển du lịch MICE Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

“Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao năng lực hạ tầng phục vụ MICE; đổi mới công tác xúc tiến và nâng cao năng lực vận động, đăng cai các hội nghị, triển lãm và sự kiện quốc tế có giá trị cao; nâng cao năng lực quản trị và chất lượng của toàn bộ hệ sinh thái MICE,” ông Bình chia sẻ thêm.

Gian hàng trưng bày sản phẩm quà tặng du lịch tại sự kiện. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị mở về kinh tế cao, có điều kiện phát triển MICE trên nền tảng tài nguyên và hệ sinh thái kinh tế-dịch vụ đa dạng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố xác định một số định hướng trọng tâm trong giai đoạn tới là đặt MICE trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế-dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Thành phố; chuyển mạnh từ tư duy thu hút số lượng sang nâng cao chất lượng; chuyển từ xúc tiến điểm đến sang chủ động cạnh tranh để thu hút và đăng cai những sự kiện có giá trị.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm hoàn thiện môi trường phát triển MICE; huy động nguồn lực phù hợp cho hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy ứng dụng công nghệ và dữ liệu; tăng cường xúc tiến quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò chủ thể trong phát triển sản phẩm và thị trường.

Thành phố mong muốn, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động đầu tư, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết.

Sức cạnh tranh của MICE Thành phố không thể được tạo nên bởi những năng lực riêng lẻ mà phải được hình thành từ một hệ sinh thái đủ mạnh, đủ chuyên nghiệp và đủ khả năng tham gia vào những sự kiện có quy mô và giá trị cao.

Trong khuôn khổ hội nghị, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Tổ công tác du lịch MICE Thành phố Hồ Chí Minh; trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Du lịch Thành phố tặng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị có đóng góp tích cực cho chương trình du lịch MICE Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025./.

Du lịch MICE Việt Nam: Dư địa lớn từ những kết nối quốc tế mới Trong định hướng đưa MICE trở thành sản phẩm chiến lược, Việt Nam đang mở rộng không gian hợp tác quốc tế; Moscow là một trong những đối tác tăng cường kết nối với thị trường MICE Việt Nam.