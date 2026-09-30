Khám phá vẻ đẹp mùa vàng của thung lũng Ngọc Côn tại Cao Bằng

Cứ mỗi độ tháng 9, tháng 10, thung lũng Ngọc Côn (xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng) lại khoác lên mình tấm áo vàng óng rực rỡ, bừng sáng cả một miền biên viễn. Dù chưa được đầu tư hay khai thác du lịch bài bản, vẻ đẹp hoang sơ, nguyên bản của vùng đất này đang tạo nên sức hút đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước.

Mùa vàng quyến rũ giữa miền biên viễn

Giữa không gian bao la của vùng cao biên giới, Ngọc Côn hiện ra như một tuyệt tác thiên nhiên vừa khoáng đạt vừa thơ mộng. Những dãy núi đá trập trùng ôm trọn lấy cánh đồng lúa ngả màu vàng óng, soi bóng xuống dòng Quây Sơn uốn lượn mềm mại.

Khung cảnh nơi đây mang trọn nét bình yên vốn có của một làng quê miền núi: sương sớm vờn quanh đỉnh núi, hương lúa mới nồng nàn quyện trong gió Thu. Chính sự nguyên sơ ấy đã níu chân những tâm hồn đam mê xê dịch. Không cần những công trình du lịch nhân tạo, Ngọc Côn vẫn tự thân tỏa sáng, trở thành tọa độ tìm đến của đông đảo du khách phương xa.

Những cánh đồng Ngọc Côn như khoác lên mình tấm áo vàng rực rỡ. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Chị Trương Gia Hân, một du khách vượt hàng ngàn km từ Thành phố Hồ Chí Minh đến với Cao Bằng không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi đứng trước khung cảnh nên thơ của thung lũng. Chị chia sẻ, cả thung lũng như ôm trọn lấy sắc vàng của mùa lúa chín. Hành trình vượt đường xa để đến được đây của chị hoàn toàn xứng đáng.

Không chỉ hấp dẫn du khách, Ngọc Côn còn là nguồn cảm hứng sáng tạo cho những người làm nội dung số. Với anh Hoàng Khánh Vĩnh (xóm Quang Vinh, xã Thông Nông), chuyến đi không đơn thuần là sự trải nghiệm cá nhân mà còn mang theo sứ mệnh quảng bá quê hương.

Đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm leo núi ngắm thung lũng Ngọc Côn. Là người sáng tạo nội dung số, anh muốn ghi lại những thước phim, hình ảnh đẹp nhất của thung lũng đúng vào thời điểm rực rỡ nhất trong năm. Qua đó, anh hy vọng có thể góp phần giới thiệu vẻ đẹp thơ mộng của Cao Bằng đến với du khách khắp mọi miền đất nước.

Không riêng với người Việt, sức hút của mùa vàng Ngọc Côn còn lan tỏa đến những du khách quốc tế. Sau khi khám phá các cung đường phượt nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam, anh Andi, một du khách đến từ nước Áo đã chọn Ngọc Côn làm điểm dừng chân theo lời giới thiệu của những người bạn đường.

Đứng trước bức tranh thủy mặc của vùng biên giới, anh Andi hào hứng cho biết, trước đó, anh đã đi nhiều cung đường ở miền Bắc và được một số người giới thiệu nơi đây rất đẹp. Đó là lý do hôm nay anh quyết định ghé thăm. Thật tuyệt vời. Thiên nhiên ở đây rất thơ mộng với những dãy núi đá vôi, dòng sông xanh mát và những cánh đồng lúa trải dài. Với anh, nơi này đẹp như một thiên đường.

Hiện người dân Ngọc Côn đang bước vào vụ thu hoạch lúa chín. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Chiến lược phát triển du lịch bền vững

Sức hút tự nhiên của Ngọc Côn trong mùa lúa chín đang mở ra cơ hội lớn cho việc phát triển các sản phẩm du lịch mới ở khu vực phía Đông tỉnh Cao Bằng. Nhận diện được tiềm năng này, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đang chủ động xây dựng định hướng kết nối Ngọc Côn vào mạng lưới các điểm đến di sản nổi tiếng sẵn có như thác Bản Giốc, làng đá Khuổi Ky, động Ngườm Ngao...

Đánh giá về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Vũ Văn Đệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cho biết, Sở đang tham mưu cho tỉnh xây dựng tour sản phẩm du lịch trải nghiệm kết nối các điểm đến nổi tiếng, trong đó Ngọc Côn sẽ là điểm nhấn về du lịch nông nghiệp trải nghiệm. Ngành xác định, dòng sông Quây Sơn và văn hóa địa phương là giá trị cốt lõi để xây dựng các sản phẩm du lịch mùa vàng.

Sông Quây Sơn, Thượng nguồn của thác Bản Giốc đoạn chảy qua thung lũng Ngọc Côn. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)

Cũng theo ông Vũ Văn Đệ, quan điểm xuyên suốt của ngành Du lịch địa phương là phát triển Ngọc Côn theo hướng bảo tồn cảnh quan nguyên sơ. Việc giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên và bản sắc văn hóa không chỉ giúp thu hút khách trong mùa lúa chín mà còn tạo tiền đề để khai thác du lịch cảnh quan suốt 4 mùa trong năm.

Bên cạnh những cái tên đã định vị được thương hiệu như thác Bản Giốc hay Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng vẫn còn rất nhiều danh thắng thiên nhiên tươi đẹp tiềm ẩn khả năng bứt phá du lịch, thung lũng Ngọc Côn là một minh chứng điển hình. Tuy nhiên, câu chuyện của Ngọc Côn cũng đặt ra bài toán chung cho du lịch Cao Bằng: Làm sao để không chỉ dừng lại ở sự "khen đẹp" hay những chuyến du lịch tự phát?

Để biến những tiềm năng sẵn có thành nguồn lực kinh tế thực sự, theo các chuyên gia, tỉnh Cao Bằng cần sớm ban hành những chính sách hạ tầng và thu hút đầu tư đủ mạnh. Có như vậy, du lịch địa phương mới có thể tự tin thực hiện bước chuyển mình chiến lược: chuyển từ trạng thái "giàu tiềm năng" sang "giàu doanh thu," đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn bền vững của tỉnh./.

Mùa vàng trên thung lũng Chiềng Sinh ở Điện Biên Những thửa ruộng nối tiếp nhau trải rộng giữa các dãy núi trùng điệp tạo nên bức tranh thiên nhiên giàu sức sống, mang đậm vẻ đẹp đặc trưng của vùng cao Điện Biên.