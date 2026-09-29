ASIAD 2026: Cầu mây tỏa sáng, điền kinh có ngày thi đấu nhiều nuối tiếc

Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm một tấm Huy chương Vàng trong ngày 29/9 tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), khi Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly đánh bại Philippines ở chung kết đôi nữ môn cầu mây.

Bên cạnh niềm vui từ tấm Huy chương Vàng thứ hai, ngày thi đấu của Việt Nam cũng ghi nhận chiến thắng đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nam và những kết quả đáng tiếc ở điền kinh.

Tại Nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park, Thu Trang và Khánh Ly đã thi đấu áp đảo trước đôi VĐV Philippines, lần lượt thắng 15-8 và 15-4 để giành Huy chương Vàng với tỷ số 2-0.

Đây là tấm Huy chương Vàng thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, sau Huy chương Vàng kata đồng đội nữ môn karate. Thành tích này cũng giúp cầu mây nữ Việt Nam trở lại vị trí cao nhất ở nội dung đôi nữ sau 20 năm.

Ở môn bóng chuyền trong nhà, đội tuyển nam Việt Nam khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 3-1 trước Hong Kong (Trung Quốc), với các tỷ số 25-20, 25-20, 23-25 và 25-20.

Đây là chiến thắng đầu tiên của đội tại ASIAD 20, sau hai thất bại trước Ấn Độ và Qatar. Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng C.

Thể thao điện tử cũng ghi nhận kết quả tích cực khi đội tuyển Liên minh huyền thoại (League of Legends) Việt Nam lần lượt đánh bại Saudi Arabia (Arập Xêút), Malaysia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), qua đó đứng đầu bảng A và giành quyền vào bán kết.

Trong khi đó, hai võ sĩ Việt Nam ở hạng trên 87kg nữ môn kurash là Dương Thanh Thanh và Trần Thị Thanh Thủy đều dừng bước tại vòng 1/16. Dương Thanh Thanh thua Shegenova Arailym của Kazakhstan 0-5, còn Trần Thị Thanh Thủy thất bại 0-10 trước Kim Minyoung của Hàn Quốc.

Điền kinh khép lại ngày thi đấu với nhiều tiếc nuối. Ở chung kết nhảy cao nữ, Dương Thị Thảo vượt qua mức xà 1,80 m nhưng không thành công ở mức 1,84 m, qua đó không có huy chương.

Đội tiếp sức 4x400 m nữ cũng không thể chen chân vào nhóm tranh huy chương.

Đáng tiếc nhất là chung kết 4x400 m nam. Sau khi giành quyền vào chung kết với thành tích 3 phút 04 giây 17 ở vòng loại, đội Việt Nam không thể duy trì lợi thế trong cuộc đua quyết định.

Ở lượt chạy thứ hai, Vũ Ngọc Khánh làm rơi gậy, khiến đội mất nhiều thời gian và không còn khả năng cạnh tranh vị trí cao.

Sau ngày thi đấu 29/9, Đoàn Thể thao Việt Nam có 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 17 Huy chương Đồng, tổng cộng 20 huy chương, xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp./.

Top 10 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026

Hạng

Đoàn thể thao

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Trung Quốc

132

53

45

230

2

Nhật Bản

41

68

63

172

3

Hàn Quốc

21

26

44

91

4

Uzbekistan

12

17

13

42

5

Kazakhstan

9

13

23

45

6

Thái Lan

9

8

12

29

7

Bahrain

9

2

3

14

8

Iran

7

15

9

31

9

Triều Tiên

7

5

5

17

10

Malaysia

6

3

9

18



ASIAD 2026: Cầu mây đem về Huy chương Vàng thứ 2 cho Việt Nam Sáng 29/9/2026, Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 ở trận chung kết nội dung đôi nữ, giành tấm Huy chương Vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.