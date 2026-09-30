Tòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 6-3, ngày 29/9, Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.

Quyết định đình chỉ phán quyết của tòa cấp dưới, qua đó cho phép chính quyền nối lại hoạt động trục xuất mà không cần trao cho người bị trục xuất đầy đủ cơ hội phản đối trước khi rời Mỹ.

Trước đó, tòa cấp dưới yêu cầu chính quyền phải thông báo cho người bị trục xuất và cho họ cơ hội trình bày nguy cơ bị ngược đãi, tra tấn hoặc chịu tổn hại nghiêm trọng tại nước thứ ba.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng chính sách này là công cụ cần thiết để thực thi luật di trú, nhất là trong trường hợp quốc gia xuất xứ không tiếp nhận công dân trở lại.

Đến nay, Mỹ đã trục xuất khoảng 25.000 người đến hơn 20 quốc gia theo các thỏa thuận thường không được công khai đầy đủ, trong đó phần lớn được đưa đến Mexico. Chính phủ cũng cho rằng các nước tiếp nhận đưa ra cam kết về việc không ngược đãi hoặc tra tấn người bị trục xuất.

Các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư phản đối, cho rằng việc thiếu cơ chế phản đối đầy đủ có thể khiến người bị trục xuất phải đối mặt với nguy cơ bị ngược đãi hoặc tra tấn.

Đây mới là quyết định tạm thời và chưa phải phán quyết về tính hợp pháp của chính sách. Tòa án Tối cao dự kiến nghe tranh luận vào tháng 12, trong đó xem xét cả quyền của người nhập cư được phản đối việc bị đưa tới nước thứ ba và thẩm quyền của các tòa cấp dưới trong việc ngăn chặn chính sách này.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục triển khai các biện pháp siết chặt thực thi luật di trú và thúc đẩy mục tiêu trục xuất quy mô lớn./.

Mỹ công bố kế hoạch bổ sung 10.000 nhân viên thực thi luật di trú Việc tăng thêm 10.000 nhân sự sẽ giúp các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ nâng cao năng lực triển khai các chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi toàn nước Mỹ.