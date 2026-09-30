Tổng thống Mỹ kêu gọi ngành AI tăng cường tự quản và hỗ trợ trung tâm dữ liệu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/9 đã chủ trì cuộc họp và tiệc trưa với lãnh đạo các tập đoàn công nghệ tại Nhà Trắng về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó kêu gọi ngành công nghệ tăng cường tự quản và bảo đảm các cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ việc xây dựng các trung tâm dữ liệu.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Trump đánh giá những người tham dự là các nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời cho biết nhiều người trong số này đã tham dự cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước. Ông khẳng định Mỹ đang dẫn trước đáng kể trong lĩnh vực AI và sẽ tiếp tục duy trì vị thế này.

Tổng thống Trump cho biết chính phủ đã có các cơ chế giám sát thông qua Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các cơ quan khác, nhưng nhấn mạnh vai trò của việc các công ty tự xây dựng và thực hiện các cơ chế quản lý trong ngành.

Một nội dung đáng chú ý khác là tác động của các trung tâm dữ liệu đối với cộng đồng địa phương. Tổng thống Trump cho rằng các doanh nghiệp phát triển trung tâm dữ liệu cần phối hợp với chính quyền và người dân địa phương để bảo đảm các dự án mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng.

Theo ông, những lợi ích này có thể bao gồm hỗ trợ giáo dục, giáo viên, người dân hoặc các hoạt động kinh tế liên quan đến dầu khí tại những khu vực có dự án.

Ông cho rằng việc các doanh nghiệp chia sẻ lợi ích tài chính và các lợi ích khác với cộng đồng có thể góp phần tăng sự ủng hộ đối với các trung tâm dữ liệu.

Tổng thống Trump cũng cho biết nhiều địa phương tại Mỹ đang muốn thu hút các trung tâm dữ liệu và cho rằng những khu vực có các cơ sở này có thể hưởng lợi về kinh tế, việc làm và nguồn thu.

Cuộc họp tại Nhà Trắng quy tụ đại diện của nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, điện toán đám mây, an ninh mạng và trung tâm dữ liệu. Tổng vốn hóa thị trường của 12 công ty đại chúng có đại diện tại cuộc họp được ước tính khoảng 24,2 nghìn tỷ USD và có thể lên gần 26 nghìn tỷ USD nếu tính thêm giá trị được công bố gần đây của OpenAI và Anthropic.

Danh sách tham dự có đại diện của Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Broadcom, Tesla, Micron, AMD, Palantir, Palo Alto Networks và ServiceNow, cùng các công ty tư nhân như OpenAI, Anthropic và SpaceX.

Theo các mức vốn hóa thị trường vào khoảng ngày 28-29/9, Nvidia có giá trị khoảng 5,56 nghìn tỷ USD, Alphabet khoảng 4,19 nghìn tỷ USD, Microsoft 3,78 nghìn tỷ USD, Amazon 2,66 nghìn tỷ USD, Meta 1,82 nghìn tỷ USD, Broadcom 1,67 nghìn tỷ USD, Tesla 1,41 nghìn tỷ USD, Micron 1,19 nghìn tỷ USD và AMD gần 1 nghìn tỷ USD. Phần còn lại thuộc về Palantir, Palo Alto Networks và ServiceNow.

Nếu cộng thêm các mức định giá tư nhân được sử dụng trong phép tính đối với Anthropic, khoảng 965 tỷ USD, và OpenAI, khoảng 852 tỷ USD, tổng quy mô được đại diện tại cuộc họp tiến gần 26 nghìn tỷ USD. Con số này chưa bao gồm đầy đủ các doanh nghiệp tư nhân khác như SpaceX và X.

Các doanh nghiệp tham dự bao phủ nhiều khâu trong hệ sinh thái AI. Nvidia, AMD, Broadcom và Micron tập trung vào bán dẫn và hạ tầng tính toán; Microsoft, Google, Amazon và Meta sở hữu các nền tảng điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu và hệ sinh thái phần mềm lớn.

OpenAI và Anthropic phát triển các mô hình AI tiên tiến, trong khi Palantir, ServiceNow và Palo Alto Networks ứng dụng công nghệ này trong doanh nghiệp, chính phủ và an ninh mạng. Tesla và SpaceX mở rộng phạm vi sang robot, sản xuất, năng lượng và hàng không vũ trụ.

Quy mô và thành phần tham dự cho thấy cuộc cạnh tranh AI ngày càng gắn với các lĩnh vực như bán dẫn, năng lượng, xây dựng hạ tầng, sản xuất, thị trường vốn và chuỗi cung ứng. Việc mở rộng trung tâm dữ liệu đòi hỏi lượng lớn đất đai, điện năng, hệ thống làm mát, thiết bị mạng và chip bán dẫn, qua đó tạo tác động lan tỏa sang nhiều ngành kinh tế./.

Mỹ quyết giữ vị thế dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo Tổng thống Trump mong muốn duy trì vị thế thống trị toàn cầu về công nghệ, bất chấp hàng loạt cảnh báo nghiêm trọng từ các chuyên gia về những rủi ro mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra.