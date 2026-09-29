Hàn Quốc xây dựng hệ thống chỉ huy liên quân tích hợp Trí tuệ Nhân tạo

Hàn Quốc đang triển khai dự án xây dựng hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quân thế hệ mới (KCCS), tích hợp mạng thông tin cùng các hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin, máy tính và tình báo (C4I) hiện được vận hành riêng biệt tại Lục quân, Hải quân và Không quân, với tổng kinh phí ước khoảng 300 tỷ won (216 triệu USD).

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã tổ chức cuộc họp giới thiệu sơ bộ về dự án nghiên cứu và phát triển hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quân thế hệ mới ngày 29/9, với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân. Đây là bước chuẩn bị cho quá trình triển khai dự án theo các giai đoạn.

Hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quân thế hệ mới được thực hiện theo 3 giai đoạn, nhằm từng bước tích hợp các mạng thông tin và hệ thống C4I hiện do từng quân chủng vận hành riêng rẽ. Hệ thống mới dự kiến tích hợp các chức năng Trí tuệ Nhân tạo (AI) phục vụ phân tích dữ liệu chiến trường và lập kế hoạch tác chiến, qua đó, tăng cường khả năng chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các lực lượng.

Samsung SDS đang chuẩn bị tham gia dự án. Công ty đã hoàn tất nghiên cứu về tích hợp dữ liệu chiến trường và phương pháp tình báo phục vụ giai đoạn 2 của hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quân thế hệ mới theo đặt hàng của Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD), đồng thời báo cáo kết quả nghiên cứu cho cơ quan này. Trong khi đó, NAVER Cloud cũng đang tích cực chuẩn bị tham gia hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quân thế hệ mới.

Hồi tháng 7, công ty đã ký biên bản ghi nhớ với Trung tâm Nghiên cứu hội tụ C5ISRT thuộc Đại học Korea về nghiên cứu công nghệ chiến trường và phối hợp thúc đẩy dự án hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quân thế hệ mới. Trước đó, NAVER Cloud cùng Hanwha Systems được lựa chọn là nhà thầu ưu tiên trong dự án phát triển nền tảng Trí tuệ Nhân tạo dự kiến được tích hợp vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quân thế hệ mới.

Việc tích hợp mạng thông tin, hệ thống C4I và các chức năng Trí tuệ Nhân tạo trong hệ thống chỉ huy và kiểm soát liên quân thế hệ mới sẽ mở rộng cơ hội tham gia cho các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc trong lĩnh vực chuyển đổi số quốc phòng, trong bối cảnh nước này đang đẩy mạnh ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo vào hoạt động quân sự./.

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