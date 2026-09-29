Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường NSW (EPA) phát hiện các sản phẩm chứa hạt vi nhựa tại một số chuỗi cửa hàng mỹ phẩm lớn như Mecca và Sephora. Các hạt vi nhựa được sử dụng trong một số sản phẩm tẩy tế bào chết và sữa rửa mặt.

Giám đốc phụ trách tuân thủ và điều tra của Cơ quan Bảo vệ Môi trường NSW, bà Claire Miles, cảnh báo hạt vi nhựa có thể gây rủi ro nghiêm trọng đối với môi trường. Do kích thước rất nhỏ, các hạt này có thể theo nước thải ra môi trường, không dễ được loại bỏ hoàn toàn qua hệ thống xử lý nước thải và không phân hủy trong tự nhiên. Ngoài ra, hạt vi nhựa có thể hấp thụ các chất ô nhiễm trước khi xâm nhập vào chuỗi thức ăn.

Bà Miles cho rằng việc tiếp tục phát hiện các sản phẩm vi phạm sau 4 năm kể từ khi lệnh cấm được áp dụng là đáng tiếc. Theo bà, với quy mô và khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn, các nhà bán lẻ cần tăng cường kiểm tra để bảo đảm các sản phẩm chứa thành phần bị cấm không được đưa đến người tiêu dùng.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường NSW hiện phối hợp với các doanh nghiệp để thu hồi các sản phẩm vi phạm khỏi các kệ hàng. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người tiêu dùng kiểm tra thành phần trên bao bì, đặc biệt lưu ý các chất như cellulose acetate, polyethylene và axit polylactic (polylactic acid), đồng thời báo cáo các sản phẩm nghi ngờ cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường NSW để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường NSW cho biết sẽ tiếp tục thanh tra thị trường và xử lý các trường hợp vi phạm./.

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