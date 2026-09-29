Dấu ấn mới của phong trào sinh viên Việt Nam tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 29/9, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) đã chính thức ban hành quyết định thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia (NOVAS).

Sự kiện này đánh dấu cột mốc khi Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia hoàn tất mạng lưới tổ chức tại toàn bộ các bang và vùng lãnh thổ của quốc gia châu Đại Dương.

Quyết định số 18-QĐ/BTK-SVAU được ban hành trên cơ sở Đề án thành lập Hội của Ban Vận động và sự đồng ý về chủ trương của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth. Theo đó, Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia hoạt động với tư cách tổ chức Hội cấp bang trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia.

Ban Vận động thành lập Hội gồm 9 thành viên, do bạn Nguyễn Ngọc Ánh (học viên Thạc sỹ Khoa học dữ liệu, Đại học Charles Darwin) làm Trưởng ban, cùng hai Phó Trưởng ban là Trần Lê Nhật Minh và Bùi Nguyên Thái.

Ban Vận động được giao nhiệm vụ điều phối hoạt động, kết nạp hội viên và tổ chức Đại hội lần thứ nhất trong vòng 90 ngày. Đáng chú ý, phần lớn thành viên Ban Vận động đều đang theo học bậc thạc sỹ tại Đại học Charles Darwin (CDU)-trường đại học công lập duy nhất tại Lãnh thổ Bắc Australia.

Trước đó, nhân chuyến thăm Lãnh thổ Bắc Australia đầu tháng 9/2026, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh đã có buổi gặp gỡ thân mật với cộng đồng du học sinh và trực tiếp định hướng, thúc đẩy việc sớm thành lập một tổ chức chính danh nhằm tập hợp lực lượng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại khu vực này.

Sự ra đời của Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia mang ý nghĩa quan trọng. Từ lâu, SVAU đã đóng vai trò cầu nối, gắn kết các hội sinh viên tại 7 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Australia. Với sự góp mặt của tổ chức Hội tại Lãnh thổ Bắc Australia, SVAU đã hoàn thiện mạng lưới tổ chức trên toàn quốc, quy tụ lực lượng sinh viên, du học sinh Việt Nam trên khắp Australia.

Với vị trí địa lý của thủ phủ Darwin-được xem là cửa ngõ kết nối Australia với châu Á, Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa giúp sinh viên hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và đời sống.

Mạng lưới này không chỉ thúc đẩy phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng người Việt sở tại, góp phần vun đắp mối quan hệ hợp tác tốt đẹp Việt Nam-Australia.

Được thành lập trong năm cuối nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia lần thứ 3(2024–2026), Hội Sinh viên Việt Nam tại Lãnh thổ Bắc Australia là "mảnh ghép" cuối cùng hoàn thiện mạng lưới tổ chức Hội, tiếp nối và lan tỏa tinh thần "Đoàn kết-Bản lĩnh-Tiên phong" mà Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia luôn theo đuổi./.

Sinh viên Việt Nam tại Australia thử sức với các bài toán AI thực tiễn UAVS Hackathon 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi công nghệ mang tính thực tiễn cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia, giúp người tham gia vận dụng kiến thức về AI.

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