Hàn Quốc thử nghiệm vận hành hệ thống AI tìm kiếm người mất tích

Hàn Quốc đang thử nghiệm nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm và điều tra các vụ mất tích, trong đó công nghệ AI có khả năng phân tích hành vi và xác định đường di chuyển của người mất tích.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 29/9, Cơ quan An ninh và Internet Hàn Quốc (KISA), chính quyền thành phố Bucheon thuộc tỉnh Gyeonggi và các đơn vị liên quan đã ký thỏa thuận hợp tác xây dựng và vận hành hệ thống tìm kiếm người mất tích dựa trên AI.

Dự án được triển khai từ tháng Ba trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm an ninh AI thế hệ mới do KISA và Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc thực hiện.

Liên danh gồm Kudo Communication, Đại học Chung-Ang và Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phụ trách phát triển, kiểm chứng và trình diễn nền tảng.

Hệ thống có khả năng phân tích hành vi, xác định lộ trình của người mất tích, tự động tổng hợp và báo cáo tình hình, đồng thời kết nối với hệ thống kiểm soát đô thị của Bucheon. Qua đó, dữ liệu được liên kết từ khâu phát hiện dấu hiệu mất tích đến tìm kiếm và hỗ trợ điều tra.

Các đồn cảnh sát tại Bucheon dự kiến tích hợp dữ liệu từ nền tảng vào hoạt động bảo đảm an ninh công cộng, trong đó có tìm kiếm người mất tích.

KISA cho rằng việc triển khai hệ thống tại Bucheon đánh dấu bước chuyển từ nghiên cứu, phát triển AI sang ứng dụng trực tiếp trong quản lý đô thị và bảo đảm an toàn xã hội, đồng thời mở ra khả năng kết hợp dữ liệu đô thị, AI và lực lượng thực thi để nâng cao hiệu quả xử lý các vụ mất tích./.

Hàn Quốc và những thách thức để bước vào top 3 AI thế giới Kết quả đánh giá dự án “Mô hình AI nền tảng độc lập” (Dokpamo) cho thấy các mô hình của Hàn Quốc đã cải thiện đáng kể về khả năng suy luận, lập trình và xử lý văn bản dài chỉ trong khoảng nửa năm.