Hàn Quốc phát triển mẫu thử tên lửa tái sử dụng

Hàn Quốc đang đẩy nhanh việc phát triển công nghệ tên lửa tái sử dụng, hướng tới thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2028. Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) và Hanwha Aerospace đã bắt đầu lắp ráp mẫu thử nghiệm công nghệ đầu tiên nhằm kiểm chứng khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL).



Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ KARI ngày 29/9 cho biết mẫu thử nghiệm có chiều cao 12,2m, đường kính 1,5m, khối lượng 6,4 tấn và được trang bị động cơ lực đẩy 8 tấn.

Mục tiêu của chương trình là đưa phương tiện lên độ cao khoảng 500m, sau đó điều khiển lực đẩy để hạ cánh trở lại mặt đất. Đây là bước thử nghiệm quan trọng nhằm kiểm chứng các công nghệ cốt lõi trước khi Hàn Quốc phát triển phương tiện phóng tái sử dụng quy mô lớn.

Mẫu thử được thiết kế để kiểm chứng khả năng điều khiển lực đẩy và hướng lực đẩy trong quá trình cất cánh, bay và hạ cánh. Động cơ sử dụng nhiên liệu phản lực (kerosene), được phát triển trên cơ sở công nghệ động cơ dành cho tầng trên của phương tiện phóng thế hệ tiếp theo. Theo KARI, phương tiện sẽ thực hiện hạ cánh bằng cách điều chỉnh lực đẩy mà không cần khởi động lại động cơ.

Chương trình được triển khai trong khuôn khổ dự án phát triển phương tiện phóng vũ trụ của Hàn Quốc. Hanwha Aerospace đảm nhiệm vai trò tích hợp hệ thống, Vitzro Nextech phát triển động cơ và Hanyang Engineering phụ trách hệ thống mặt đất.

KARI dự kiến hoàn thành các thử nghiệm động cơ, chế tạo linh kiện và lắp ráp mẫu bay trong giai đoạn 2026-2027, trước khi tiến hành hai chuyến bay thử nghiệm vào năm 2028 tại Trung tâm Vũ trụ Naro.

Thông qua các chuyến bay thử nghiệm ở độ cao thấp, Hàn Quốc đặt mục tiêu tích lũy kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện công nghệ cất cánh, điều khiển và hạ cánh phương tiện phóng. Việc phát triển mẫu thử cũng nhằm giảm rủi ro kỹ thuật và chi phí trước khi chuyển sang phát triển tên lửa tái sử dụng thực tế.

Chủ tịch KARI Lee Sang Cheol cho rằng chương trình có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm chứng các công nghệ cần thiết và tích lũy kinh nghiệm phát triển phương tiện phóng tái sử dụng.

KARI sẽ phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân, từng bước triển khai từ phát triển động cơ, chế tạo mẫu thử đến thử nghiệm bay, qua đó xây dựng nền tảng công nghệ cho thế hệ tên lửa tái sử dụng của Hàn Quốc./.

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