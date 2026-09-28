Trung Quốc xem xét cho phép ByteDance, Alibaba mua chip mới của Nvidia

Trang The Information ngày 27/9 dẫn hai nguồn thạo tin cho hay Chính phủ Trung Quốc đã phát đi tín hiệu cho thấy một số doanh nghiệp trong nước như ByteDance và Alibaba có thể được phép mua dòng chip dành cho máy tính chuyên dụng cao cấp của Nvidia.

Bài báo trên The Information cho biết Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc gần đây đã yêu cầu các công ty, trong đó có ByteDance và Alibaba, báo cáo về kế hoạch mua dòng chip RTX PRO 5500 của Nvidia.

Cơ quan này cũng đã thông báo tới một số doanh nghiệp Trung Quốc về việc chính quyền có ý định phê duyệt các kế hoạch mua chip nói trên. Một số lãnh đạo trong ngành kỳ vọng mẫu chip RTX PRO 5500 sẽ không nằm trong phạm vi chịu các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin đăng tải trên The Information, người đại diện của Nvidia chia sẻ rằng các công ty Mỹ hiện vẫn gặp khó khăn do chịu tác động cùng lúc từ hai phía: các quy định kiểm soát xuất khẩu đã lỗi thời của Mỹ - vốn áp dụng với cả những dòng sản phẩm chơi game ra mắt cách đây gần 5 năm, và những rào cản từ phía Trung Quốc đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Hiện cả Chính phủ Trung Quốc, cũng như Alibaba và ByteDance, đều chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên./.

Nvidia xoay chiến lược khi các tập đoàn công nghệ tự phát triển chip AI Nvidia đầu tư 3,5 tỷ USD vào MediaTek để phát triển chip AI tùy chỉnh, qua đó thích ứng với xu hướng các tập đoàn công nghệ tự thiết kế chip nhưng vẫn duy trì vai trò trung tâm trong hạ tầng AI.