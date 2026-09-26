VinaPhone hơn 6,6 tỷ đồng dành cho học sinh, sinh viên mùa tựu trường

Nhằm đồng hành cùng giới trẻ trong mùa tựu trường, VinaPhone triển khai chương trình khuyến mại “Tựu trường Bật Data – Săn quà chất,” mang đến tổng giá trị giải thưởng lên tới 6,609 tỷ đồng. Học sinh, sinh viên có cơ hội nhận 5 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng mỗi suất, cùng iPhone 17 Pro, laptop HP và hàng trăm nghìn phần quà công nghệ, giải trí.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 6,609 tỷ đồng, chương trình mang đến cơ hội nhận quà ở cả ba hạng mục Giải Chung cuộc, Giải Tuần và Giải Ngày, trải dài trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Giải Chung cuộc dành tặng 5 suất học bổng đặc biệt, mỗi suất trị giá 100 triệu đồng tiền mặt. Những phần thưởng này không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là sự tiếp sức thiết thực dành cho học sinh, sinh viên trong hành trình học tập và chinh phục những mục tiêu mới.

Giải Tuần, VinaPhone trao 24 điện thoại iPhone 17 Pro 256GB và 72 laptop HP OmniBook 5 Flip X360, những thiết bị phù hợp với nhu cầu học tập, làm việc và kết nối của người trẻ trong môi trường số.

Giải Ngày mở ra cơ hội nhận quà thường xuyên hơn khi khách hàng có thể tự quay thưởng trực tiếp trên ứng dụng My VNPT. Hàng trăm nghìn phần quà công nghệ, viễn thông và giải trí được trao trong suốt thời gian chương trình, gồm các gói dịch vụ VNPT S-Defender, TrustCall, VnStudy, CakeAI, Vigame, Icallme, Vbook, cùng 50.000 gói SVIP Shopee, 1.000 vé xem phim CGV và 500 voucher trà sữa Phê La.

Để tham gia chương trình, với khách hàng hòa mạng mới có đăng ký kèm gói cước từ 50.000 đồng, VinaPhone trao ngay 2 Mã dự thưởng (MDT). Cứ mỗi 50.000 đồng trong giá trị gói cước đăng ký kèm, khách hàng được nhận thêm 1 MDT; phần giá trị dưới 50.000 đồng được cộng dồn trong ngày để tính MDT.

Đối với khách hàng đăng ký, gia hạn hoặc nâng gói cước từ 50.000 đồng, cứ mỗi 50.000 đồng sẽ nhận 1 MDT, trong đó phần giá trị lẻ dưới 50.000 đồng được cộng dồn trong ngày. Đặc biệt, khách hàng nâng từ gói có chu kỳ ngắn lên gói có chu kỳ dài sẽ được nhân đôi số lượng MDT trên toàn bộ giá trị gói cước.

Khi đăng ký hoặc gia hạn một trong các gói DATA Hot như: SDE125, SCAM99, VITA125, YOLO125G, DPL125, HI135, HIGT129, FB50G, TK50G, YT50G, 5G150, SODA125, YOLO100M, VD120M và VIP199, khách hàng nhận 2 MDT cho mỗi 50.000 đồng. Riêng khách hàng đăng ký mới các gói này qua Digishop Web hoặc ứng dụng My VNPT sẽ nhận 3 MDT cho mỗi 50.000 đồng.

Đặc biệt, với các gói cước khác được đăng ký qua Digishop Web hoặc ứng dụng My VNPT, khách hàng nhận 2 MDT cho mỗi 50.000 đồng. Thuê bao trả trước nạp thẻ từ 50.000 đồng được nhận 1 MDT cho mỗi 50.000 đồng; nếu nạp nhiều lần trong ngày, phần giá trị lẻ được cộng dồn để tính MDT. Khách hàng sử dụng VNPT Money để thanh toán thành công các dịch vụ trên ứng dụng với giá trị từ 50.000 đồng cũng nhận 1 MDT, không áp dụng cộng dồn giá trị giao dịch.

Các mã dự thưởng được sử dụng cho những kỳ quay thưởng diễn ra xuyên suốt chương trình. Trong đó, khách hàng có thể tự quay thưởng Giải Ngày trên ứng dụng My VNPT, trong khi Giải Tuần và Giải Chung cuộc được VinaPhone tổ chức quay thưởng tập trung. Cách thức này giúp hành trình săn quà của khách hàng diễn ra liên tục, đồng thời bảo đảm việc xác định kết quả theo cơ chế của chương trình.

Mỗi MDT gồm 11 ký tự số được hệ thống tạo ngẫu nhiên. Trường hợp mã chưa đủ 11 ký tự, hệ thống sẽ tự động bổ sung số 0 ở bên trái để bảo đảm đủ 11 ký tự. Một MDT chỉ được trúng tối đa 1 Giải Ngày, 1 Giải Tuần và 1 Giải Chung cuộc.

Danh sách khách hàng trúng thưởng được công bố trên website khuyến mại chính thức của VinaPhone tại đây, đồng thời VinaPhone thông báo trực tiếp tới thuê bao trúng giải qua tin nhắn.

Chương trình dành cho học sinh, sinh viên từ 11 đến 26 tuổi, có năm sinh trên căn cước công dân từ 2000 đến 2015.

Mọi thông tin chi tiết về chương trình có thể được tư vấn qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng 18001091 (miễn phí) hoặc website thông tin chương trình trên VNPT./.

Mạng VinaPhone được công nhận '5G tốt nhất Đông Nam Á' Mạng VinaPhone là đại diện duy nhất của Việt Nam được tổ chức Ookla (đơn vị đo kiểm tốc độ viễn thông hàng đầu thế giới) trao tặng chứng nhận nhà mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.