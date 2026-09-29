Google kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của Liên minh châu Âu

Ngày 29/9, Google đã kháng cáo hai quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google, cho rằng các biện pháp này có thể làm suy yếu cơ chế bảo vệ quyền riêng tư và an ninh của người dùng châu Âu.

Trước đó, tháng 7 vừa qua, các cơ quan chống độc quyền EU yêu cầu Google cho phép các nhà phát triển AI, trong đó có OpenAI, tiếp cận các dịch vụ liên quan đến mô hình Gemini, đồng thời hỗ trợ các đối thủ công cụ tìm kiếm sử dụng dữ liệu tìm kiếm của Google.

Các biện pháp này được đưa ra trong khuôn khổ Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA), nhằm tăng cạnh tranh và hạn chế sức mạnh của các tập đoàn công nghệ lớn.

Google đã đệ đơn lên Tòa án sơ thẩm của EU tại Luxembourg, cho rằng việc thực hiện các yêu cầu trên sẽ buộc công ty chia sẻ lịch sử tìm kiếm riêng tư của người dùng mà không có đủ biện pháp ẩn danh, đồng thời làm suy yếu các cơ chế bảo mật trên hệ điều hành Android.

Giám đốc cấp cao phụ trách cạnh tranh của Google Oliver Bethell cảnh báo việc chia sẻ các truy vấn tìm kiếm liên quan đến những vấn đề cá nhân như sức khỏe và các mối quan hệ mà không có biện pháp bảo vệ đầy đủ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền riêng tư.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu khẳng định các biện pháp trên có cơ chế bảo vệ chặt chẽ quyền riêng tư, tính toàn vẹn của thiết bị và an ninh. Các biện pháp của EU dự kiến có hiệu lực từ năm 2027./.

Google chịu phạt 403 triệu euro vì xử lý dữ liệu vị trí trái quy định EU Google không đáp ứng các yêu cầu của EU về tính hợp pháp và công bằng trong việc xử lý dữ liệu vị trí thông qua hai tính năng “Web & App Activity” và “Location History.”