Thế giới

Trung Đông

Iran thúc đẩy đa dạng hóa các tuyến thương mại trong bối cảnh rủi ro hàng hải

 Iran đang mở rộng các tuyến đường bộ, đường sắt và năng lực cảng phía Bắc nhằm duy trì dòng hàng hóa với các đối tác, trong bối cảnh hoạt động vận tải biển tại khu vực đối mặt nhiều rủi ro.

Đức Trung
Quang cảnh cảng Chabahar của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Quang cảnh cảng Chabahar của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran đang mở rộng các tuyến đường bộ và đường sắt nhằm duy trì hoạt động thương mại với các đối tác, trong bối cảnh hoạt động vận tải hàng hải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro do xung đột tại khu vực.

Theo nghị sỹ Meisam Zohourian, thành viên Đoàn Chủ tịch Quốc hội Iran, hệ thống đường bộ và đường sắt hiện có của nước này có khả năng vận chuyển lượng hàng hóa tương đương khoảng 400.000 thùng dầu mỗi ngày.

Tehran hiện khai thác kết hợp những tuyến đường bộ, đường sắt và hệ thống cảng phía Bắc để duy trì dòng hàng hóa với các đối tác.

Theo ông Zohourian, việc đưa vào hoạt động 3 tuyến đường sắt và mở rộng năng lực tại các cảng phía Bắc Iran đã góp phần đưa khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt từ Trung Quốc tới Iran tăng gấp 10 lần kể từ khi Mỹ áp đặt phong tỏa đường biển.

Tuy nhiên, nghị sỹ Iran thừa nhận các tuyến vận tải trên bộ không thể thay thế hoàn toàn hoạt động thương mại bằng đường biển, do các tuyến đường sắt và đường bộ có năng lực thấp hơn đáng kể so với vận tải bằng tàu biển.

Dù vậy, các tuyến này có thể đóng vai trò là phương án thay thế trong những tình huống khẩn cấp, đồng thời góp phần tăng mức độ an toàn và tạo thêm hành lang thương mại trong trường hợp các tuyến hàng hải bị gián đoạn.

Việc mở rộng vận tải đường sắt diễn ra trong bối cảnh Iran đang tìm kiếm các phương án thay thế cho thương mại hàng hải do tác động của xung đột và những biện pháp phong tỏa của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Iran #thương mại Iran #đường sắt #đường bộ #xung đột #vận tải hàng hải Iran
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Iran yêu cầu ngừng bắn 7 ngày trên toàn khu vực, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng Iran, nới lỏng biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ và giải tỏa một số tài sản của Iran ở nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Israel được triển khai tại khu vực Nablus, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ phản đối hành động của Israel ở Bờ Tây

Mỹ chia sẻ lo ngại trên sau khi các thành viên khác của Hội đồng Bảo an nêu tình trạng bất ổn kinh tế ở Bờ Tây và sự cần thiết phải mở rộng các cơ hội kinh tế cho người Palestine.

Các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch truy quét IS tại al-Miqdadiyah, tỉnh Diyala, Iraq, ngày 10/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iraq đẩy mạnh truy quét IS trước khi Mỹ rút quân

Giữa lúc Mỹ chuẩn bị hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq, lực lượng chống khủng bố của Iraq tiến hành các hoạt động truy quét, bắt giữ và tiêu diệt các phần tử thuộc tổ chức IS.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Sanaa, Yemen. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Xung đột tại Trung Đông: Giao tranh nóng lên ở Yemen

Lực lượng Chính phủ Yemen tuyên bố máy bay chiến đấu của họ đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào trại quân sự, xe bọc thép của Houthi tại khu chợ ở huyện Al-Ta'iziyah, phía Đông thành phố Taiz.