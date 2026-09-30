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Giao tranh Yemen leo thang, Houthi hứng loạt không kích

Giao tranh đã gia tăng trên khắp miền Nam Yemen thời gian gần đây, sau khi Houthi chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mocha và đảo Mayyun ở eo biển Bab al-Mandab vào đầu tháng 9.

Nguyễn Hằng-Hoàng Nhật
Hiện trường đổ nát sau một cuộc không kích được cho là do Saudi Arabia tiến hành nhằm vào một khu chợ ở Taiz, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Hiện trường đổ nát sau một cuộc không kích được cho là do Saudi Arabia tiến hành nhằm vào một khu chợ ở Taiz, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 29/9, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết trong 24 giờ qua, các máy bay chiến đấu của Saudi Arabia đã tiến hành 35 cuộc không kích tại 5 tỉnh của Yemen, trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen trên nhiều mặt trận.

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sarea, cho biết Saudi Arabia không kích nhắm vào các khu vực tại các tỉnh Taiz, Al-Jawf, Amran, Saada và Hodeidah của Yemen.

Theo ông, các máy bay phản lực F-15 và Typhoon cất cánh từ các căn cứ không quân tại thành phố Khamis Mushait và Taif của Saudi Arabia đã thực hiện các cuộc không kích.

Các cuộc tấn công mới nhất đã nâng tổng số các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của Saudi Arabia lên tới 1.158 lần, tính từ khi đợt leo thang hiện nay bùng phát. Phía Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Cùng ngày, ông Majid al-Nuzaili, người phát ngôn của lực lượng chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, cảnh báo dân thường nên tránh xa các địa điểm được lực lượng Houthi sử dụng cho các hoạt động quân sự.

Giao tranh đã gia tăng trên khắp miền Nam Yemen thời gian gần đây, sau khi Houthi chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mocha và đảo Mayyun ở eo biển Bab al-Mandab vào đầu tháng 9.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, số liệu do lực lượng chính phủ Yemen công bố cùng ngày 29/9 cho thấy Houthi đã chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và khí tài trong 3 ngày giao tranh.

Quân đội Yemen đã triển khai 706 đợt tấn công nhằm vào nhiều mặt trận, huy động máy bay chiến đấu, thiết bị bay không người lái, lính bắn tỉa, pháo binh và súng phóng rocket. Thiệt hại bên Houthi ước tính là 2.316 tay súng bị loại khỏi vòng chiến đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lực lượng Houthi #Máy bay chiến đấu #Xung đột leo thang Arập Xêút Yemen
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