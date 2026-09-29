Mỹ phản đối hành động của Israel ở Bờ Tây

Truyền thông Trung Đông đưa tin Mỹ đã tuyên bố phản đối bất kỳ hành động sáp nhập nào của Israel vào khu Bờ Tây bị chiếm đóng, cảnh báo rằng các động thái gây bất ổn tại khu vực này có thể làm suy yếu những nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Gaza của Tổng thống Donald Trump.

Theo trang tin tức thenationalnews.com, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tại New York, đại diện Mỹ Jennifer Locetta nêu rõ Mỹ phản đối việc Israel sáp nhập Bờ Tây; sự ổn định ở Bờ Tây là tối quan trọng đối với an ninh của Israel và phù hợp với mục tiêu của Mỹ là đạt được hòa bình trong khu vực.

Bà Locetta nói thêm rằng Washington muốn đảm bảo sự ổn định cho cả người Israel và người Palestine. Bà Locetta cho biết Mỹ chia sẻ lo ngại trên sau khi các thành viên khác của Hội đồng Bảo an nêu tình trạng bất ổn kinh tế ở Bờ Tây và sự cần thiết phải mở rộng các cơ hội kinh tế cho người Palestine.

Về phần mình, Phó Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Ramiz Alakbarov nói với các thành viên Hội đồng Bảo an rằng việc Israel “sáp nhập dần dần” Bờ Tây là “bất hợp pháp, không có hiệu lực pháp lý và phải chấm dứt.”

Ông Alakbarov cho rằng các khu định cư của Israel và cơ sở hạ tầng liên quan không có giá trị pháp lý theo luật quốc tế và cảnh báo rằng kế hoạch xây dựng khu định cư E1 gần Jerusalem sẽ chia cắt khu vực phía Bắc và phía Nam Bờ Tây, đồng thời cô lập thêm Đông Jerusalem.

Cùng ngày, truyền thông Palestine đưa tin các vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực ở Bờ Tây bị chiếm đóng, trong đó có các vụ phóng bom xăng vào nhà dân và đốt phá nhà cửa ở làng al-Mughayyir, phía Đông Bắc Ramallah và làng Qaryut, phía Bắc Bờ Tây.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cũng trong ngày 29/9, một vụ đụng độ nghiêm trọng xảy ra tại làng Jalud, thuộc khu vực trung tâm Bờ Tây, giữa khoảng 100 người định cư Israel và lực lượng an ninh Israel. Đài phát thanh công cộng Kan cho biết lực lượng quân đội và biên phòng Israel đã tới Jalud để thực thi phán quyết của Tòa án Tối cao Israel, yêu cầu đưa các gia đình Palestine trở lại ba ngôi nhà mà họ bị buộc phải rời đi hồi tháng 7. Tuy nhiên, lực lượng an ninh vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát tình hình và bảo đảm an toàn cho các gia đình này. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 người định cư tham gia gây rối.

Theo trang tin Ynet, một nhóm đông người Israel đã kéo đến Jalud sau khi lời kêu gọi được phát tán trong một số nhóm WhatsApp của những người định cư cực đoan, kêu gọi họ tới ngôi làng nhằm ngăn lực lượng an ninh hộ tống các gia đình Palestine trở về nhà.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 7, khi cư dân Palestine sống trong ba ngôi nhà ở vùng ven Jalud bị những người định cư cực đoan cưỡng ép rời khỏi nhà. Những người này được cho là đã lập một khu định cư trái phép gần ngôi làng và bao vây các ngôi nhà của người Palestine.

Ngày 6/9, Tòa án Tối cao Israel yêu cầu các lực lượng an ninh bảo đảm để những người Palestine bị đẩy khỏi nhà được trở về. Phán quyết đồng thời cho rằng quân đội, cảnh sát và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã không ngăn chặn hiệu quả tình trạng bạo lực của người định cư.

Cùng ngày Israel cho biết chỉ huy Lữ đoàn Bắc Gaza của phong trào Hồi giáo Hamas, Izz al-Din al-Bik, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở Dải Gaza.

Theo tuyên bố chung của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, chỉ huy Al-Bik đã tham gia lập kế hoạch các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel và tuyển mộ các tay súng cho Hamas. Tuyên bố cũng nêu rõ Israel sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các chỉ huy và thành viên Hamas.

Bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực từ tháng 10/2025, cả Israel và Hamas liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn./.

Israel lo ngại Hamas tái củng cố quyền kiểm soát tại Dải Gaza Một số quan chức an ninh cho rằng khả năng Israel sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự mở rộng tại Dải Gaza ngày càng lớn, dù chưa có thông tin cho thấy quyết định chính thức đã được đưa ra.

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