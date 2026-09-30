Thế giới

Trung Đông

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ phản hồi đề xuất 7 ngày của Iran

Tuần trước, Iran đã đưa ra một lộ trình kéo dài 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin giữa Tehran và Washington, tiến tới một phiên bản mở rộng của bản ghi nhớ mà hai bên đã đạt được hồi tháng 6.

Đức Trung
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi phát biểu trong cuộc họp báo bên ngoài phòng họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ, ngày 25/9/2026. (Ảnh: AA/TTXVN phát)
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi phát biểu trong cuộc họp báo bên ngoài phòng họp của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ, ngày 25/9/2026. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận đã nhận được phản hồi của Mỹ về đề xuất 7 ngày của Tehran trong cuộc gặp các nhà trung gian Qatar tại Doha tối 29/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, bất đồng chính giữa Mỹ và Iran hiện không nằm ở các nội dung của đề xuất mà ở trình tự thực hiện các bước. Dự kiến, Ngoại trưởng Iran sẽ thảo luận về phản hồi của Mỹ tại Tehran trong ngày 30/9.

Tuần trước, Iran đã đưa ra một lộ trình kéo dài 7 ngày nhằm xây dựng lòng tin giữa Tehran và Washington, tiến tới một phiên bản mở rộng của bản ghi nhớ mà hai bên đã đạt được hồi tháng 6, trong đó bao gồm các bước cụ thể về chương trình hạt nhân của Iran.

Liên quan eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Araghchi cho rằng có thể mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động hàng hải bình thường nếu đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã bác bỏ đề xuất này, dẫn đến các nỗ lực trung gian tiếp theo của Qatar.

Qatar đã và đang liên tục chuyển giao tin tức giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột và khai thông eo biển Hormuz. Bản ghi nhớ hồi tháng 6 từng dẫn đến một lệnh ngừng bắn ngắn hạn và bao gồm các điều khoản về eo biển này cũng như chương trình hạt nhân của Iran.

Trong diễn biến liên quan, ông Mustafa Pourmohammadi, người đứng đầu Trung tâm Tư liệu Cách mạng Hồi giáo Iran, ngày 30/9 nhận định nước này đang trải qua những “ngày mang tính quyết định” và cần tiến hành đàm phán từ vị thế mạnh.

Ông Pourmohammadi cho rằng Iran cần đồng thời duy trì sức mạnh “trên chiến trường và trên bàn đàm phán," trong bối cảnh các nỗ lực trung gian nhằm thu hẹp bất đồng giữa Tehran và Washington đang tiếp diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ-Iran #Xung đột #Hạt nhân #Eo biển Hormuz Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Israel được triển khai tại khu vực Nablus, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ phản đối hành động của Israel ở Bờ Tây

Mỹ chia sẻ lo ngại trên sau khi các thành viên khác của Hội đồng Bảo an nêu tình trạng bất ổn kinh tế ở Bờ Tây và sự cần thiết phải mở rộng các cơ hội kinh tế cho người Palestine.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Iran yêu cầu ngừng bắn 7 ngày trên toàn khu vực, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng Iran, nới lỏng biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ và giải tỏa một số tài sản của Iran ở nước ngoài.

Các lực lượng Iraq tham gia chiến dịch truy quét IS tại al-Miqdadiyah, tỉnh Diyala, Iraq, ngày 10/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iraq đẩy mạnh truy quét IS trước khi Mỹ rút quân

Giữa lúc Mỹ chuẩn bị hoàn tất quá trình rút lực lượng khỏi Iraq, lực lượng chống khủng bố của Iraq tiến hành các hoạt động truy quét, bắt giữ và tiêu diệt các phần tử thuộc tổ chức IS.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Sanaa, Yemen. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Xung đột tại Trung Đông: Giao tranh nóng lên ở Yemen

Lực lượng Chính phủ Yemen tuyên bố máy bay chiến đấu của họ đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào trại quân sự, xe bọc thép của Houthi tại khu chợ ở huyện Al-Ta'iziyah, phía Đông thành phố Taiz.