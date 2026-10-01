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Israel tiết lộ sự cố trên máy bay của Flydubai là âm mưu tấn công khủng bố

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một trong hai phi công trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai đến Tel Aviv đã lên kế hoạch khủng bố, nhưng thảm họa lớn đã được ngăn chặn.

Viết Thành
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Israel tiết lộ sự cố trên máy bay của Flydubai là âm mưu tấn công khủng bố
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Israel tiết lộ sự cố trên máy bay của Flydubai là âm mưu tấn công khủng bố.

Hàng không UAE đình chỉ toàn bộ chuyến bay đến Israel sau sự cố nghi không tặc.

Mỹ phản hồi đề xuất 7 ngày xây dựng lòng tin của Iran.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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