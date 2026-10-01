UAE điều tra khả năng khủng bố đối với vụ việc trên máy bay Flydubai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 1/10, Trưởng Công tố Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Hamad Saif Al Shamsi đã chỉ thị điều tra vụ việc xảy ra trên chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30/9, sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia do cơ phó dùng dao đâm cơ trưởng bị thương.

Tuyên bố nêu rõ cuộc điều tra sẽ làm rõ các tình tiết và động cơ của vụ việc, trong đó xem xét khả năng vụ tấn công có liên quan đến hoạt động khủng bố hay không, cũng như có được lên kế hoạch hoặc chỉ đạo từ trước hay không.

Tuyên bố cũng khẳng định các cơ quan tư pháp UAE có thẩm quyền điều tra vụ việc do máy bay được đăng ký tại UAE và mang cờ nước này. Trong khi đó, Trưởng Công tố UAE nhấn mạnh rằng quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn, đồng thời kêu gọi công chúng không suy đoán hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng cho đến khi các cơ quan chức năng hoàn tất việc thu thập và xác minh sự thật.

Các thông tin trước đó cho biết viên phi công bị cáo buộc đâm đồng nghiệp của mình đã bị bắt giữ và hiện đang bị chính quyền Saudi Arabia thẩm vấn.

Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay chở 174 hành khách, đa số là người Israel, trong đó có 27 trẻ em, đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia sau khi máy bay phát tín hiệu khẩn cấp, ban đầu được cho là do vụ ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái.

Hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv, ngày 30/9. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Israel đã điều các máy bay chiến đấu để ứng phó tình huống. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/9 cho biết một trong hai phi công trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai đến Tel Aviv đã lên kế hoạch đâm máy bay và sát hại hành khách, nhưng thảm họa đã được ngăn chặn.

Thủ tướng đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh chuẩn bị ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng khác. Vụ việc cũng khiến hãng hàng không Flydubai tạm đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian nhà chức trách điều tra.

Trước tình huống này, hãng hàng không quốc gia Israel El Al cho biết trong ngày 2/10 sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên từ Dubai về Tel Aviv nhằm đưa hàng nghìn công dân Israel đang bị mắc kẹt tại UAE trở về nước.

Theo El Al, máy bay sẽ khởi hành từ Tel Aviv đến Dubai mà không chở hành khách, sau đó thực hiện chuyến bay đưa công dân Israel về nước. Các chuyến bay đặc biệt sẽ được mở bán sau khi nhận được sự phê duyệt của các cơ quan an ninh Israel, thông qua website của El Al và các đại lý du lịch.

Các nhân viên Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) đã gấp rút lên đường tới Dubai ngày 1/10 để chuẩn bị các phương án an ninh cho hoạt động đưa công dân Israel về nước. Các nhân viên Shin Bet sẽ phối hợp triển khai công tác an ninh trước khi các chuyến bay hồi hương được thực hiện.

Cùng ngày, Tổng thống Israel Isaac Herzog tuyên bố sẽ trao giải thưởng Anh hùng dân sự cho 4 công dân Israel đã tham gia khống chế cơ phó trên chuyến bay, qua đó, ngăn “một thảm họa khủng khiếp.”

Tổng thống Herzog cũng ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchha, mà theo các quan chức Israel, dù bị đâm, vẫn cố mở được cửa buồng lái để hành khách và phi hành đoàn vào ứng cứu./.

Israel tiết lộ sự cố trên máy bay của Flydubai là âm mưu tấn công khủng bố Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một trong hai phi công trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai đến Tel Aviv đã lên kế hoạch khủng bố, nhưng thảm họa lớn đã được ngăn chặn.