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Tổng Thư ký NATO kêu gọi châu Âu chuyển tên lửa phòng không cho Ukraine

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn và kêu gọi các nước châu Âu chuyển số tên lửa còn lại trong kho dự trữ cho Kiev.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Thư ký NATO kêu gọi châu Âu chuyển tên lửa phòng không cho Ukraine

Hàn Quốc tìm cách giảm căng thẳng với Triều Tiên

G20 cam kết thêm hơn 470 triệu USD ứng phó Ebola

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#NATO #Ukraine #Tên lửa phòng không #Châu Âu #Tình hình quốc tế

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