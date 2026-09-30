Đức mở chiến dịch quy mô lớn truy quét tội phạm có tổ chức ở châu Âu

Hơn 1.000 cảnh sát Đức và một số nước châu Âu ngày 30/9 đồng loạt khám xét trên 100 địa điểm tại Đức, Bỉ, Bulgaria và Hà Lan trong chiến dịch nhằm vào một mạng lưới rửa tiền quốc tế và các thành viên cấp cao của băng nhóm môtô Hells Angels nổi tiếng tại nhiều quốc gia, với một số thành viên từng bị cơ quan chức năng điều tra trong các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức.

Theo cảnh sát thành phố Duisburg, chiến dịch được triển khai từ sáng sớm với 14 lệnh bắt giữ và các thủ tục tịch thu tài sản trị giá khoảng 48,6 triệu euro (55 triệu USD). Tổng cộng 71 đối tượng đang bị điều tra, trong đó có những người bị cáo buộc điều hành mạng lưới rửa tiền hoạt động trên phạm vi Đức và châu Âu, cùng các thành viên cấp cao của một băng nhóm môtô.

Trong khi đó, các nguồn truyền thông Đức, bao gồm tờ Bild và Deutsche Presse-Agentur (DPA), cho biết chiến dịch tập trung vào mạng lưới hoạt động quanh Hells Angels.

Những người bị điều tra bị cáo buộc thành lập tổ chức tội phạm, cưỡng đoạt, lừa đảo có tổ chức và rửa tiền. Cảnh sát cũng điều tra các dấu hiệu liên quan đến tội phạm về vũ khí, gây thương tích và trốn thuế.

Theo truyền thông Đức, cuộc điều tra đã kéo dài hơn 4 năm và bắt đầu sau một vụ đấu súng tại Duisburg hồi tháng 5/2022, trong đó các thành viên giới môtô đụng độ với thành viên một gia tộc tội phạm người Thổ Nhĩ Kỳ-Liban, khiến 4 người bị thương.

Chiến dịch do Cơ quan công tố Duisburg phối hợp với cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của bang Nordrhein-Westfalen và lực lượng cảnh sát các địa phương thực hiện. Truyền thông Đức mô tả đây là một trong những chiến dịch quy mô lớn nhằm vào tội phạm có tổ chức được triển khai tại khu vực trong nhiều năm qua.

Các cuộc khám xét đồng thời được tiến hành tại nhiều bang của Đức và 3 nước châu Âu nói trên cho thấy quy mô xuyên biên giới của mạng lưới đang bị điều tra./.

Tội phạm mạng khiến nước Đức thiệt hại cao kỷ lục, tới hơn 230 tỷ USD Tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) tiếp tục là một trong những nguy cơ lớn nhất đối với doanh nghiệp và tổ chức tại Đức, với số vụ được báo cáo trong năm qua tăng 10%, lên hơn 1.000 vụ.