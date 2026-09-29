Băng tan làm thay đổi bản đồ Bắc Cực

Theo hãng tin RIA Novosti, từ năm 2015 đến nay, các nhà nghiên cứu Nga đã phát hiện hơn 15 hòn đảo mới ở Bắc Cực, sau khi băng tan để lộ những vùng đất trước đây bị băng phủ kín.

Nhà thủy đạc Andrei Leonov thuộc Đại học Hàng hải và Đường thủy nội địa quốc gia Đô đốc Makarov cho biết việc xác định một vùng đất mới lộ ra có phải là đảo hay không đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải theo dõi ảnh vệ tinh trong thời gian dài, có khi hơn một năm.

Sự phát triển của công nghệ viễn thám giúp phát hiện những thay đổi về đường bờ biển qua ảnh vệ tinh, thay vì phải tiến hành khảo sát trực tiếp như trước đây.

Những phát hiện địa lý mới do băng tan không chỉ được ghi nhận tại khu vực của Nga ở Bắc Cực. Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí Nature Climate Change cho thấy 35 hòn đảo có diện tích trên 0,5 km² đã lộ ra hoặc tách khỏi đất liền khi các sông băng ở Bắc Cực thu hẹp trong giai đoạn 2000-2020. Quá trình này đồng thời làm lộ khoảng 2.500 km đường bờ biển từng bị băng che phủ, trong đó 66% nằm ở Greenland.

Theo các nhà khoa học, trong 40 năm qua, Bắc Cực đã ấm lên với tốc độ gần gấp 4 lần mức trung bình toàn cầu.

Trong bối cảnh nhiệt độ Trái Đất được dự báo tiếp tục tăng trong những thập niên tới, các sông băng tại khu vực này có thể tiếp tục thu hẹp đáng kể trong thế kỷ 21, kéo theo những thay đổi về địa lý và đường bờ biển./.

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