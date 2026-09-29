Người dân vùng “rốn lũ” Đắk Lắk chủ động tránh lũ

Rút kinh nghiệm từ đợt lũ lịch sử cuối năm 2025, nhiều hộ dân ở vùng “rốn lũ” xã Hòa Thịnh, xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) đã chủ động triển khai các giải pháp tránh lũ ngay trước thềm mùa mưa bão năm nay.

Chính quyền địa phương cũng đặc biệt quan tâm đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất, bảo đảm tại các vùng xung yếu ven sông, ven suối nhằm hạn chế thiệt hại khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Tại thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh), người dân ở vùng trũng thấp đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng để sẵn sàng di chuyển đồ đạc lên cao. Trong mỗi hộ gia đình, người dân tận dụng, sửa chữa hoặc xây dựng những căn gác cao để phòng khi nước lũ dâng cao như đợt tháng 11/2025.

Rút kinh nghiệm từ mực nước lũ năm ngoái, năm nay, các căn gác trong mỗi gia đình được xây cao hơn. Lương thực, nhu yếu phẩm cũng đã được chuẩn bị sẵn để gia đình có thể sử dụng trong 10 ngày, trong trường hợp bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Ông Phan Tấn Hùng (thôn Phú Hữu) cho biết, trong đợt lũ cuối năm 2025, nước ngập nhà ông hơn 2m. Vì vậy, gia đình ông đã tận dụng một góc nhà để gia cố, xây dựng thêm một căn gác cao hơn mực nước ngập năm ngoái. Gia đình ông cũng chuẩn bị hơn 50 túi nylon loại lớn để đựng quần áo, chăn màn cùng các vật dụng cần thiết, rồi đưa lên gác khi nghe thông tin có mưa lớn. Lúa dự trữ trong gia đình cũng đã được đóng bao để chuẩn bị đưa lên các vị trí cao.

Cũng như hộ ông Phan Tấn Hùng, gia đình ông Trần Hưng (thôn Phú Hữu) đã chuẩn bị nhiều túi ni lông để đựng sẵn đồ đạc, rồi chuyển lên cao trong mùa mưa bão này. Lúa cũng đã được ông Hưng xuất bán, chỉ để lại lượng vừa đủ dùng trong gia đình.

Ông cho biết, rút kinh nghiệm từ đợt lũ năm ngoái, năm nay ông không chăn nuôi bò nữa vì thời gian nuôi dài, khó di chuyển khi mưa lũ xảy ra. Gia đình chuyển sang nuôi gà, vịt và xuất bán ngay trước mùa mưa bão.

Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) vừa được đầu tư xây dựng giúp người dân có chỗ tránh trú khi xảy ra mưa lũ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Tại khu vực nhà sinh hoạt văn hóa thôn Phú Hữu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đầu tư xây dựng một nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ. Căn nhà được xây dựng kiên cố, gồm 2 tầng, với đầy đủ tiện nghi, sức chứa khoảng 200 người.

Đầu mùa mưa bão, Ban nhân dân thôn đã bố trí hơn 10 phao cứu sinh cùng nhiều áo phao tại đây để người dân sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Công tác tuyên truyền được thực hiện đến từng hộ dân để người dân nắm được các vị trí cần di chuyển, tránh trú khi có mưa lũ.

Ủy ban Nhân dân xã cũng đã tổ chức tập huấn cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bão lụt. Lực lượng được bố trí bảo đảm, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai.

Trong khi đó, xã Đồng Xuân nằm giữa sông Kỳ Lộ và sông Côn nên mỗi khi có mưa lớn, nhiều khu dân cư đứng trước nguy cơ ngập sâu. Đợt lũ lịch sử cuối năm 2025, gần 5.000 ngôi nhà của người dân trên địa bàn đã bị ngập. Từ bài học này, mùa mưa bão năm nay, cách ứng phó được địa phương tính toán cụ thể hơn. Các lực lượng rà soát hộ dân ở khu vực trũng thấp để lên phương án tránh lũ.

Hộ gia đình ông Mai Văn Nam (thôn Tân Phước, xã Đồng Xuân) vừa bắt đầu mùa mưa đã gia cố lại chiếc thuyền nhỏ của gia đình để sử dụng mỗi khi nước lũ dâng cao. Gia đình ông cũng đã đưa lúa gạo và những đồ dùng thiết yếu lên nhà phao tránh lũ vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng. Đây cũng là việc làm thường xuyên của người dân xã Đồng Xuân sinh sống ven sông Kỳ Lộ.

Ông Mai Văn Nam cho biết, gia đình ông sinh sống ở vùng trũng thấp ven sông nên hầu như năm nào cũng bị ngập lụt; trong đó, đợt lũ cuối năm 2025 là nặng nhất khi nhà ông ngập gần đến nóc, gia đình phải di chuyển lên núi. Rút kinh nghiệm, năm nay mọi thứ đã sẵn sàng đưa vào nhà phao tránh lũ, từ lúa gạo, đồ đạc đến gia cầm. Lương thực, thực phẩm cũng được gia đình chuẩn bị đủ dùng trong nhiều tháng mưa bão.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân, xã đã rà soát, xây dựng phương án di dời người dân và tài sản vùng lũ đến nơi an toàn. Trong đó, xã ưu tiên các điểm xung yếu, lực lượng địa phương được bố trí ứng trực làm nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên để người dân không chủ quan, bị động, sẵn sàng dự trữ lương thực, thực phẩm trong mùa mưa bão.

Địa phương cũng huy động nguồn lực để xây dựng nhiều công trình dân sinh kết hợp phòng, tránh lũ cho người dân trên địa bàn, nhất là tại khu vực trũng thấp ven các con sông.

UBND xã Hòa Thịnh tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ vào đầu mùa mưa bão năm nay. (Ảnh: TTXVN phát)

Với những nỗ lực đầu tư xây dựng, trước thềm mùa mưa bão năm nay, 100 căn nhà sinh hoạt cộng đồng phòng, tránh lũ tại Đắk Lắk đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Các địa phương tập trung nguồn lực trang bị áo phao, phao cứu sinh đầy đủ. Lực lượng rà soát các điểm xung yếu, tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai.

Công tác thông tin, liên lạc cũng được triển khai đến tận địa bàn thôn, buôn, khu phố, tổ dân phố để mỗi người dân nắm bắt tình hình, không bị động trước những tình huống bất ngờ xảy ra./.

Đắk Lắk cảnh báo thiên tai do mưa lớn ở nhiều địa bàn Mưa lớn kéo dài có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, ngập cục bộ tại khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại Đắk Lắk.