Thành phố Hồ Chí Minh ngập cục bộ một số tuyến đường dù nhiều nơi không mưa

Chiều 28/9, tình trạng ngập được ghi nhận tại nhiều khu vực các phường gần khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm trời không mưa hoặc lượng mưa không đáng kể, trong bối cảnh mực nước triều đang ở mức cao.

Nhiều tuyến đường xuất hiện ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại cho người dân.

Theo ghi nhận từ khoảng hơn 16 giờ chiều 28/9, nước triều cường bắt đầu dâng cao dần và tràn qua các bờ kênh lên đường, bít kín các miệng cống rồi loang rộng ra các con đường tại phía Nam Thành phố (Quận 7 cũ và huyện Nhà Bè cũ) như: Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Hữu Thọ,..., hiện thuộc địa bàn các phường, xã như Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Nhà Bè, Hiệp Phước,… và các khu vực lân cận. Nước ngập trên mặt đường khiến các phương tiện, nhất là xe máy, gặp khó khăn khi lưu thông.

Một số đoạn có lượng phương tiện đông vào cuối giờ chiều nên tình trạng ngập ảnh hưởng nhất định đến tốc độ di chuyển và sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung, một số tuyến đường nhánh cũng xuất hiện nước ngập. Tình trạng này cho thấy nguy cơ ngập cục bộ vẫn hiện hữu tại nhiều khu vực thấp trũng ngay cả khi mưa tại chỗ không lớn.

Việc nhiều điểm ngập xuất hiện trong thời điểm mưa không đáng kể được ghi nhận tại nhiều khu vực cũng đặt tình trạng ngập chiều 28/9 trong mối liên hệ với diễn biến triều cường đang lên tại Thành phố.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều 28/9, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè được dự báo đạt 1,65 m lúc 17 giờ, tại trạm Phú An đạt 1,62 m lúc 18 giờ và tại trạm Thủ Dầu Một đạt 1,75 m lúc 19 giờ. Các mức nước này đều cao hơn báo động III.

Sang ngày 29/9, mực nước tiếp tục được dự báo tăng, với đỉnh triều tại Nhà Bè khoảng 1,67m lúc 18 giờ, Phú An 1,64m lúc 19 giờ và Thủ Dầu Một 1,77m lúc 20 giờ.

Trên sông Đồng Nai, mực nước tại trạm Biên Hòa được dự báo đạt 2,04 m vào khoảng 19 giờ 30 phút, cao hơn báo động II 0,04m.

Trước đó, trong những ngày cuối tháng Chín vừa qua, mưa tại Nam Bộ có xu hướng giảm về diện và lượng.

Riêng ngày 28/9, dự báo tại khu vực Chợ Lớn lượng mưa khoảng 5mm, Bình Thạnh khoảng 10mm; một số khu vực khác có thể xuất hiện mưa dông với lượng mưa cao hơn.

Trong điều kiện mưa giảm nhưng triều tiếp tục dâng cao, các khu vực thấp trũng, ven sông, kênh rạch và những nơi hệ thống thoát nước hạn chế vẫn có nguy cơ ngập. Đặc biệt, nếu mưa dông xuất hiện đúng thời điểm triều đạt đỉnh, phạm vi và mức độ ngập có thể gia tăng.

Các chuyên gia cho rằng diễn biến ngập chiều 28/9 tại nhiều tuyến đường, trong đó có những khu vực không ghi nhận mưa đáng kể tại thời điểm xảy ra ngập, cho thấy việc đi lại trong những ngày triều cường lên cao vẫn có thể gặp trở ngại, nhất là vào chiều tối. Người dân cần theo dõi diễn biến mực nước và thời tiết tại khu vực để chủ động lịch trình di chuyển./.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mưa lớn, nguy cơ ngập gia tăng do triều cường Theo dự báo, mực nước tiếp tục lên và đến ngày 27/9, đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,19m.