Thái Lan: Bangkok ngập lụt, tiếp tục cắt giảm các chuyến bay

Hãng hàng không Quốc gia Thái Lan Thai Airways tiếp tục gặp khó khăn trong việc khôi phục các chuyến bay thường lệ sau đợt mưa lớn gây ngập lụt tại Bangkok, trong khi Chính phủ Thái Lan cho biết nước lũ tại thủ đô có thể rút trong vòng 3 ngày nếu mưa ngừng hẳn.

Giám đốc điều hành Thai Airways Chai Eamsiri cho biết hãng dự kiến cắt giảm khoảng 30 chuyến bay, tương đương 30% số chuyến bay khởi hành từ Bangkok theo kế hoạch trong ngày 29/9. Việc cắt giảm sẽ kéo dài ít nhất 3 ngày.

Trong hai ngày qua, gần như toàn bộ các chuyến bay của hãng bị chậm, chỉ dưới 3% khởi hành đúng giờ do năng lực khai thác bị ảnh hưởng.

Các sân bay chính của Bangkok vẫn duy trì hoạt động, song công tác xử lý hành lý tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không quân Thái Lan đã điều 69 binh sỹ hỗ trợ hoạt động mặt đất cho Thai Airways. Khoảng 5.600 kiện hành lý vẫn đang bị ùn ứ tại sân bay và dự kiến được giải quyết trong vòng 72 giờ.

Bangkok đã hứng chịu lượng mưa khoảng 320 mm trong 2-3 ngày vừa qua, gần tương đương lượng mưa trung bình của cả tháng Chín.

Theo Cơ quan Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM), khoảng 700.000 người tại thủ đô bị ảnh hưởng ngập lụt. Nhiều khu vực vẫn ngập nước ngày 29/9, các trường học tiếp tục đóng cửa ngày thứ hai và gần 7.000 người đang ở tại hơn 230 cơ sở tránh trú.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết có thể mất tới một tuần để nước rút hoàn toàn.

Trên toàn quốc, lũ lụt đã ảnh hưởng tới 29 trong số 77 tỉnh, thành của Thái Lan. Chính phủ dự kiến thảo luận các kế hoạch dài hạn ứng phó và phục hồi sau lũ.

Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa cho biết khoảng 1.267 doanh nghiệp tại 40 tỉnh, thành bị ảnh hưởng, trong đó có 52 nhà máy và 1.162 doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thiệt hại kinh tế ước tính hơn 320 triệu USD.

Theo DDPM, số người thiệt mạng do lũ lụt trên cả nước từ giữa tháng Chín đã lên 23 người.

Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng nóng lên toàn cầu do phát thải nhiên liệu hóa thạch sẽ làm gia tăng cường độ và tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan./.

Thiệt hại do lũ lụt tại Thái Lan ước tính hơn 320 triệu USD Lũ lụt dự kiến sẽ làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm nay, khiến tốc độ tăng trưởng xuống còn 2,1%.