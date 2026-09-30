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Mỹ chính thức rút khỏi cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu châu Âu

Theo Hội đồng châu Âu, Mỹ từng là "một bên đóng góp giá trị" cho Nhóm các quốc gia chống tham nhũng cũng như cho việc trao đổi kinh nghiệm và các thực tiễn tốt trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Quang Thịnh
Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ đã rút khỏi Nhóm các quốc gia chống tham nhũng (GRECO) - cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu của châu Âu, tiếp tục lộ trình tách khỏi những tổ chức quốc tế và đa phương mà nước này cáo buộc là vượt quá thẩm quyền, hoạt động kém hiệu quả hoặc không phù hợp với các chính sách của Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 29/9, Hội đồng châu Âu cho biết Mỹ đã chính thức thông báo trước đó một ngày về việc rút khỏi GRECO. Trước Mỹ, chỉ có 2 quốc gia khác rút khỏi nhóm này là Nga và Belarus.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận động thái này, cho biết sự tham gia tổ chức trên - vốn đòi hỏi phải đóng góp tài chính hàng năm - không mang lại lợi ích thiết thực cho an ninh quốc gia của nước này.

Quyết định trên được công bố một tuần sau khi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết Mỹ đã từ chối mời các thành viên của tổ chức này đến quan sát cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ vào tháng 11 năm nay - một sự thay đổi rõ rệt so với thông lệ trước đây.

Trước đó, Mỹ đã rút khỏi một số cơ quan đa phương và các tổ chức thuộc Liên hợp quốc có trụ sở tại châu Âu, bao gồm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đồng thời đang cân nhắc các bước đi tương tự tiếp theo.

Hội đồng châu Âu nhận định Mỹ từng là "một bên đóng góp giá trị" cho GRECO cũng như cho việc trao đổi kinh nghiệm và các thực tiễn tốt trong công tác phòng, chống tham nhũng. GRECO sẵn sàng nối lại hợp tác với Mỹ trong tương lai nhằm hỗ trợ những nỗ lực chung trong việc ngăn chặn tham nhũng, củng cố sự liêm chính và đề cao pháp quyền.

GRECO được Hội đồng châu Âu thành lập năm 1999 để giám sát việc tuân thủ các tiêu chuẩn chống tham nhũng. Tư cách thành viên của tổ chức này không giới hạn ở các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã tham gia GRECO một năm sau khi tổ chức này ra đời./.

(TTXVN/Vietnam+)
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