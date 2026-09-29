Nga tăng quy mô lực lượng vũ trang và chi tiêu quân sự

Ngày 28/9, cổng thông tin văn bản pháp lý của Nga cho biết Tổng thống nước này Vladimir Putin đã ký sắc lệnh ấn định số lượng nhân sự của Lực lượng Vũ trang Nga ở mức 2.441.630 người, trong đó có 1.550.500 quân nhân. Theo sắc lệnh trước đó, quy mô nhân sự Lực lượng Vũ trang Nga là 2.426.130 người, trong đó 1.535.000 quân nhân.



Trước đó, ông Putin đã lần lượt ký các văn bản tăng quân số vào tháng 3, tháng 6 và tháng 7. Kể từ tháng 3, số binh sỹ tăng thêm tổng cộng 47.860 người.



Truyền thông quốc tế ngày 28/9 dẫn các văn bản của Chính phủ Nga cho biết nước này dự kiến chi 17.100 tỷ ruble (tương đương 202,58 tỷ USD) cho quốc phòng vào năm 2027. Con số này cao hơn khoảng 27% so với ngân sách ban đầu là 13.500 tỷ ruble và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch tại Ukraine năm 2022.



Cũng theo các tài liệu này, tổng chi tiêu quốc phòng sẽ lên tới 50.000 tỷ ruble trong 3 năm tới. Năm 2026, Chính phủ Nga dự kiến chi 12.100 tỷ ruble cho quốc phòng, nhưng con số thực tế sẽ không được công bố.

Chính phủ Nga cũng điều chỉnh nâng ước tính thâm hụt ngân sách năm 2026 từ mức 1,6% được đưa ra trước đó lên 3,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Chi tiêu ngân sách năm 2026 sẽ tăng 13,2% lên 48.600 tỷ ruble, tương đương 20,9% GDP./.

Nga tuyên bố tập kích hàng loạt mục tiêu quân sự, nhà máy quốc phòng tại Ukraine Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc tập kích phối hợp quy mô lớn diễn ra vào đêm 29 sang ngày 30/7, đã đánh trúng các mục tiêu tại thủ đô Kiev, thành phố Lvov, cùng 5 tỉnh chiến lược của Ukraine.

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