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Pháp, Tây Ban Nha hưởng ứng tín hiệu xích lại gần EU của Anh

Pháp và  Tây Ban Nha hoan nghênh khả năng Anh trở lại "mái nhà chung châu Âu". Trong khi đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London cần xem xét nhiều phương án trong quan hệ với EU.

Phương Hoa
(Tư liệu) Quốc kỳ Anh (phía trên) và quốc kỳ EU (phía dưới) tại London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(Tư liệu) Quốc kỳ Anh (phía trên) và quốc kỳ EU (phía dưới) tại London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hoan nghênh khả năng Anh điều chỉnh quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), trong đó không loại trừ việc gia nhập trở lại.

Phát biểu tại Madrid, Tổng thống Macron đáp lại khả năng Anh trở lại EU bằng hai từ “Welcome back” (Chào mừng trở lại), đồng thời cho rằng nếu London thực sự đi theo hướng này, đây sẽ là “tin rất tốt” đối với Anh và châu Âu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh London không thể chỉ lựa chọn những lợi ích phù hợp trong quan hệ với Brussels mà không chấp nhận các nghĩa vụ đi kèm.

Thủ tướng Sanchez cũng ủng hộ khả năng Anh trở lại "mái nhà chung châu Âu", cho rằng quyết định Brexit sau cuộc trưng cầu ý dân năm 2016 là “một tổn thất lớn” đối với người dân Anh và dự án hội nhập châu Âu. Ông khẳng định Tây Ban Nha sẽ hoan nghênh nếu Anh thực sự muốn tái gia nhập EU.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết London cần xem xét nhiều phương án trong quan hệ với EU, từ duy trì hiện trạng, tham gia trở lại thị trường chung và liên minh thuế quan, đến khả năng “đi đến cùng” là tái gia nhập EU.

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Balazs Ujvari khẳng định Anh vẫn là “đối tác gần gũi và có giá trị” của EU, đồng thời cho biết quyết định về hướng phát triển quan hệ với khối thuộc về Chính phủ Anh. EC sẵn sàng thảo luận về những lựa chọn London đưa ra.

Hiện chưa có đề xuất chính thức về việc Anh tái gia nhập EU. Công đảng cầm quyền vẫn cam kết với cương lĩnh năm 2024, trong đó loại trừ khả năng tái gia nhập EU và trở lại thị trường chung. Việc thay đổi định hướng sẽ là vấn đề chính trị phức tạp tại Anh và đòi hỏi đàm phán với toàn bộ các nước thành viên EU./.

(TTXVN/Vietnam+)
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