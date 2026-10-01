Trung Quốc triệt phá đường dây chuyển tiền phi pháp, bắt giữ hơn 170 người

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Công an nước này cho biết cảnh sát Đại lục và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong đã triệt phá một đường dây chuyển tiền phi pháp hoạt động tại Quảng Đông và Hong Kong, bắt giữ hơn 170 nghi phạm và phong tỏa, thu giữ lượng lớn tài sản.



Chiến dịch phối hợp được triển khai vào tháng 5 dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an Trung Quốc, với sự tham gia của lực lượng công an Quảng Đông và cảnh sát Hong Kong. Cảnh sát Đại lục phong tỏa hơn 15 triệu NDT (2,23 triệu USD), trong khi cảnh sát Hong Kong thu giữ tài sản trị giá khoảng 170 triệu HKD (21,7 triệu USD).



Vụ án được điều tra từ tháng 9/2025, sau khi cảnh sát Hong Kong phát hiện giao dịch chuyển tiền bất thường giữa Hong Kong và Đại lục và đề nghị cơ quan chức năng Đại lục hỗ trợ. Điều tra cho thấy nhóm này lập các công ty “vỏ bọc” tại Đại lục và Hong Kong, thiết lập các kênh chuyển tiền bất hợp pháp giữa hai bên.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, đường dây sử dụng nhiều phương thức như thanh toán đối ứng, giao dịch khống, buôn lậu tiền mặt và vàng, giao dịch tiền ảo để chuyển tiền, phục vụ các hoạt động tội phạm như cờ bạc và lừa đảo. Trong chiến dịch, cảnh sát Hong Kong bắt giữ kẻ cầm đầu cùng hai thành viên chủ chốt.



Bộ trên cho biết lực lượng chức năng hai bên đã triệt phá mạng lưới này và sẽ tiếp tục phối hợp đấu tranh với các hoạt động tội phạm kinh tế liên quan đến Đại lục và Hong Kong, bảo đảm an ninh tài chính và trật tự kinh tế-tài chính tại Khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau./.

Tuyên án đường dây tín dụng đen 20 nghìn tỷ đồng do 3 người Trung Quốc cầm đầu Các đối tượng sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền; sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng “tiền ảo.”